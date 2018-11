Sophie Turner è una sexy Morticia Addams per Halloween!

I giorni dopo Halloween, il popolo di internet si confronta per decidere quali siano i migliori - e i peggiori - travestimenti tra i vip, soprattutto quelli di Hollywood e del mondo dello spettacolo americano. A dare sempre grande spettacolo è il cast de Il trono di spade, ma i fan della serie hanno eletto quest'anno la loro preferita: si tratta di Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, che ha messo in scena una provocante Morticia Addams!

Dopo la trasformazione di Gal Gadot in Batman, l'attenzione dei fan è finita tutta sulla giovane attrice inglese che, in coppia con il cantante e suo compagno Joe Jonas ha interpretato la misteriosa Morticia, accompagnata da Gomez. Sophie Turner, sempre durante la festività più amata dai giovani americani, si è fatta vedere anche in giro con un buffo costume da elefante, mentre il suo compagno si è travestito in un'altra occasione proprio da Sansa Stark. Ecco il look mozzafiato della 'nuova' Morticia che ha conquistato il web:

Qualche settimana fa, durante un'intervista con IGN, Sophie aveva parlato dell'attesissimo finale de Il trono di spade, lasciando intravedere diverse reazioni possibili degli appassionati:

"Ho pianto molto. Penso che come attrice sia stata un'esperienza incredibile, ma penso lo sia stata per tutti, per tutte le storyline. Per noi è stato soddisfacente ma chissà se lo sarà per i fan. Secondo me, molti rimarranno delusi. Molti altri, invece, saranno sconvolti di gioia. Sarà molto interessante vedere le reazioni della gente, quando ho letto il copione mi si è spezzato il cuore a leggere nell'ultima pagina 'Fine di Game of Thrones', è stato un momento molto emozionante."

A proposito della famiglia più dark d'America, sapevate che in origine dovevano essere italiani e si sarebbero dovuti chiamare Repelli? Questa e altre curiosità sulla Famiglia Addams nel nostro approfondimento.