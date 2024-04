Sony Pictures vuole acquistare e inglobare Paramount Pictures: vicina un'offerta

Sony Pictures Entertainment e Apollo Global Management stanno valutando una possibile offerta congiunta per l'acquisto di Paramount Global.

La notizia è stata riportata per la prima volta dal New York Times. Fonti vicine alla situazione hanno confermato che le conversazioni sono in corso, ma hanno anche avvertito che ci sono numerosi ostacoli da superare prima che le parti possano presentare formalmente un'offerta.

Apollo aveva già presentato un'offerta di 26 miliardi di dollari per Paramount e prima ancora un'offerta di 11 miliardi di dollari per lo studio cinematografico Paramount Pictures.

La possibile fusione con Skydance

Attualmente, Paramount Global è nel mezzo di una finestra di negoziazione esclusiva di 30 giorni con Skydance Media. Skydance e Paramount stanno cercando di trovare un accordo che preveda la fusione di Paramount con Skydance e l'introduzione di un nuovo regime di gestione guidato dall'amministratore delegato di Skydance David Ellison.

Paramount Global ha istituito un comitato speciale di membri del consiglio di amministrazione per valutare offerte e opzioni per Paramount. Si ritiene che tale comitato abbia respinto le offerte di Apollo per il timore che la società di private equity possa avere difficoltà a portare a termine l'operazione, data l'atmosfera che si respira a Washington in questo periodo. Si teme inoltre che un acquirente finanziario come Apollo sia un proprietario meno benevolo per le attività contestate rispetto a un acquirente strategico come Skydance, che intende far crescere l'azienda nel suo complesso.

Lo scenario con Sony

Il fattore che alimenta le discussioni tra Sony e Apollo è che Sony Corp. contribuirebbe con Sony Pictures Entertainment alla joint venture che ingloberà Paramount Global. Sony e Apollo contribuirebbero entrambe con denaro contante al finanziamento della transazione che porterebbe Paramount Global alla privatizzazione.

Warner Bros Discovery e Paramount Global verso la fusione?

Inoltre, Sony diventerebbe proprietaria di maggioranza dell'entità allargata che comprende anche la CBS. Sony e Apollo dovrebbero trovare una struttura per l'accordo per le 28 stazioni televisive che CBS possiede, dato che le regole della FCC impediscono a un'entità straniera di avere il controllo della maggioranza delle stazioni televisive.