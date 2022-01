Sonia Bruganelli: “il prossimo anno torno a lavorare con Paolo Bonolis e lascio il Grande Fratello Vip”

Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip: se tra un anno Mediaset dovesse chiederle di tornare nello studio accanto ad Alfonso Signorini, la sua risposta non sarà positiva. L'opinionista in un'intervista al settimanale Chi ha annunciato che lascerà il suo ruolo nel reality per lavorare con il marito. Paolo Bonolis è diventato socio della Sdl, l'agenzia di scouting di Sonia.

Alfonso Signorini, se sarà confermato alla guida della prossima edizione del Grande Fratello Vip, dovrà iniziare a cercare una nuova opinionista, Sonia Bruganelli infatti, nonostante sia "felice di aver fatto parte della a squadra", ha deciso di lasciare la poltrona. La moglie di Paolo Bonolis è grata a Signorini per averla scelta "il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi, ho avuto la conferma che l'esperimento sociologico è davvero interessante", ha confessato al giornalista Gabriele Parpiglia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ora condividono anche l'attività lavorativa, il marito è diventato socio della SDL, l'agenzia di scouting dell'opinionista "Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia", ha detto la Bruganelli. Rivelando che a questi nuovi progetti lavorerà anche Stefano, nato dal matrimonio tra il suo attuale marito e Diane Zoeller "Stefano lascerà gli Stati Uniti e inizierà partendo dalla gavetta, ovvero facendo fotocopie. Sarà bellissimo, Paolo potrà recuperare il tempo perduto da giovane". Parlando del suo rapporto con Bonolis ha detto "lui è il mio migliore amico, noi due ci amiamo, ci vogliamo un mare di bene, ma abbiamo saltato uno scalino: quello di poter andare oltre la definizione di marito e moglie. Non è semplice. A volte è più facile lasciarsi quando le cose non vanno: noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti. Oggi siamo noi tra noi, per noi".

Ritornando all'esperimento psicologico, ovvero al Grande Fratello Vip 6, Sonia ritiene che Soleil Sorge sarebbe dovuta uscire dalla casa quando è entrata Delia Duran, moglie di Alex Belli "credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo", ha detto riferendosi all'influencer italo americana. E su Delia "Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la 'Cagna maledetta', un personaggio della serie tv Boris: l'attrice 'over carino' che non sa recitare".

Parlando del Grande Fratello Vip non poteva mancare la domanda su Adriana Volpe, l'altra opinionista con cui "i rapporti sono lontani". Le due donne non sono mai andate d'accordo, sembra che l'antipatia sia nata già dalle prime foto scattate lo scorso agosto per le copertine dei settimanali. Sonia, riferendosi alla Volpe, chiude il discorso con una frecciata "vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con quale litigavo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena".