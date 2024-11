"Non mi ritiro": Sonia Bruganelli fa marcia indietro e resta a Ballando con le stelle

C'è una svolta su quanto sta accadendo a Sonia Bruganelli nel programma Ballando con le stelle. Solo qualche giorno fa, attraverso una diretta sul suo profilo social, la ex moglie di Bonolis aveva palesato l'idea di lasciare il dance show di Rai 1. Ora fa marcia indietro e afferma che non lascerà la competizione e affronterà lo spareggio di sabato 23 novembre.

La decisione di Sonia Bruganelli

"Non ci ritiriamo, abbiamo uno spareggio da fare a inizio puntata. Ci proviamo" rivela la neo-ballerina in un video di Ballando segreto che è stato condiviso sui profili social del programma. La confessione arriva dopo un momento di riflessione che la Bruganelli ha portato avanti con il suo compagno di ballo. Una scelta che mette a tacere le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane. Questo perché, non solo la ballerina ha dovuto affrontare un aspro giudizio da parte dei giudici - in primis da Selvaggia Lucarelli - ma ha gareggiato nonostante non avesse una forma fisica al top.

"Pensavo che non avrei sentito dolore, ero convinta che con il riposo avrei potuto fare la coreografia, invece mi ha ceduto il braccio" aggiunge in merito all'infortunio. "Le persone mi dicono di rimanere, il pubblico si affeziona" afferma Carlo D'Aloia in merito alla sua compagna di gioco. "Mi hanno scritto tanti haters di Sonia dicendo che avevamo un'idea diversa e hanno cambiato". E Sonia Aggiunge: "Avrei dovuto prima conoscermi come persona da sola, invece mi sono resa conto dei miei limiti in pubblico, è come andare in analisi con le telecamere".

Oltre a questo, durante il video, Sonia Bruganelli rivela che Carlo Aiola da poco è diventato padre, condividendo con lui la notizia. "Da due settimane dormiva due ore a notte con il telefono in mano, mentre la moglie stava a Bologna."