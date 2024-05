Some Rain Must Fall di Qiu Yang vince il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina 2024

Il 33° Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina si è concluso ieri, domenica 12 maggio, eleggendo i suoi vincitori: al film di Qiu Yang Some Rain Must Fall va il Premio Comune di Milano Miglior Lungometraggio "Finestre sul Mondo" (8.000 euro). Qui la motivazione: Per la cristallina visione di una psiche in crisi, che trova forma nei personaggi, nella narrazione, nell'ambiente e nel tono del film. Per l'incisiva critica del regista all'abisso culturale che travolge una intera società. C'è una via d'uscita? Forse, ma è necessario prendere delle decisioni.

Il festival si è concluso con la proiezione in anteprima italiana del film Noir Casablanca di Kamal Lazraq, nelle sale italiane dal 6 giugno distribuito da Exit Media.

Tra gli altri riconoscimenti, il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Cortometraggi Africani (2.000 euro) è stato assegnato a Dusk di Awa Moctar Gueye.

Il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr'A (1.000 euro), offerto da Terre des Hommes. è andato a Song of All End di Giovanni C. Lorusso. Motivazione: Per aver saputo accordare il sentimento dolente del frastuono della tragedia e quello pacato della speranza che si ravviva in un film che da un fatto di cronaca e dal duro realismo diventa astratto, concettuale eppure toccante, con un tocco quasi magico. Il regista usa poco le parole e molto le ombre, ispirandosi dichiaratamente all'esempio di Pedro Costa, ma trovando una via del tutto personale per inabissare il pubblico in una visione ricca di spunti e stimoli

Il film più votato dal pubblico - Premio Città di Milano, è Sujo di Astrid Rondero e Fernanda Valdez.