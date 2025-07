Solo Camping for two, l'anime rilassante tra campeggi e natura, è a rischio per la salute dell'autore

Brutte notizie per Solo Camping For Two, un anime molto atteso recentemente rilasciato: sia il manga che l'adattamento anime sono a rischio per via di problemi di salute dell'autore.

L'anime Solo Camping For Two, rilasciato il 10 luglio, deve affrontare una spiacevole difficoltà: il manga che lo ha ispirato va in pausa per motivi di salute dell'autore Yudai Debata. Un'opera alternativa rispetto alle grandi saghe estive, che punta sull'intimità e sull'arte del campeggio per raccontare l'incontro tra due anime solitarie, riapre il dibattito sulle condizioni dei mangaka e su tematiche tutt'altro che rilassanti.

Solo Camping For Two, si arresta la storia

In una stagione estiva affollata di grandi ritorni - da Kaiju No. 8 a Dr. Stone, passando per Dandadan e Sakamoto Days - l'anime Solo Camping For Two sceglie una strada meno battuta, fatta di silenzi, tende piantate nel verde e dialoghi sussurrati attorno al fuoco. La serie, prodotta da Pony Canyon, debuttata il 10 luglio, si presenta come un'ode al contatto con la natura e all'intimità umana. Niente battaglie planetarie, né mostri giganti: solo Gen Kinokura, un campeggiatore solitario di 34 anni, e Shizuku Kusano, una novellina dell'outdoor, che si trovano a condividere - quasi per errore - lo stesso angolo di bosco.

Crunchyroll presenta così la trama: "Gen Kinokura, 34 anni. Campeggiatore solitario che ama il suo tempo immerso nella natura, Gen si gode le sue solite gite in solitaria. Tuttavia, incontra inaspettatamente Shizuku Kusano, una completa principiante del campeggio. Gen finisce con il campeggiare insieme a lei, anche se era l'ultima cosa che avrebbe voluto. Cosa ne sarà della sua tranquilla vita da campeggiatore, ora che è stata stravolta da questa nuova compagna?" Un'opera che parla di rottura delle abitudini, e forse anche di piccole aperture affettive.

Se l'anime è appena partito, la versione cartacea frena improvvisamente. Yudai Debata, autore del manga iniziato nel 2018, ha annunciato una pausa a tempo indefinito a causa di problemi di salute. La notizia è arrivata dalle pagine del magazine Morning di Kodansha, senza dettagli precisi sulle sue condizioni né su un'eventuale data di ritorno. La vicenda si inserisce in una lunga e purtroppo nota scia di artisti piegati dai ritmi massacranti dell'industria. Non è un caso isolato: nomi come Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter), Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e persino il mitico Eiichiro Oda (One Piece) hanno dichiarato pubblicamente di aver dovuto prendersi pause forzate per preservare la propria salute fisica e mentale.

La speranza, ovviamente, è che Debata possa riprendersi con calma e tornare a disegnare con serenità. Ma intanto la pausa invita ancora una volta a riflettere su un sistema che troppo spesso sacrifica chi crea per soddisfare chi consuma.