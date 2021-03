Soleil Moon Frye: "Con Charlie Sheen ho avuto la prima esperienza sessuale consensuale"

Soleil Moon Frye ha affidato al documentario Kid 90, prodotto da Hulu, una rivelazione sui suoi trascorsi. L'attrice ha dichiarato di aver intrattenuto la sua prima relazione sessuale con Charlie Sheen che, attraverso Us Weekly, ha augurato a Moon Frye di riprendersi presto.

Anger Management: Charlie Sheen in una scena della serie

Come riportato da Fox News, Soleil Moon Frye ha parlato del suo passato e del suo rapporto con Charlie Sheen in Kid 90, documentario prodotto da Hulu. L'attrice ha dichiarato: "Con Sheen ho avuto la mia prima esperienza consensuale. Quella giornata fu davvero strana e incredibile. Charlie era una persona davvero intrigante e interessante". All'epoca, Soleil Moon Frye aveva 18 anni, mentre Charlie Sheen ne aveva 29. Anche l'attore ha reagito all'affermazione dell'attrice e ha dichiarato: "Soleil è una brava persona e spero che possa tornare in carreggiata. Kid 90 è nella mia lista delle cose da guardare il prima possibile".

Una foto di Soleil Moon Frye

In passato, Soleil Moon Frye aveva dichiarato a USA Today: "Sheen è stato sempre molto gentile con me e io ho avuto un'ottima esperienza con lui. Nel corso di questi anni, tra l'altro, mi ha sempre dato il suo supporto". Nel corso di Kid 90, l'attrice descrive anche la violenza subìta da un uomo quando aveva 17 anni. Il documentario descrive il significato di essere ragazzo durante gli anni Novanta.

Charlie Sheen è noto per aver interpretato Platoon, Una pazza giornata di vacanza, Wall Street, La recluta, Hot Shots!, Essere John Malkovich e Machete Kills. Nel 2002 ha vinto il Golden Globe per il Migliore attore in una serie commedia o musicale per Spin City.