Sogno, la storica rivista dei fotoromanzi, torna in edicola

Sogno, la rivista che ha segnato l'epoca dei fotoromanzi dalla fine degli anni '40 fino agli anni '80, torna in edicola. La sua casa editrice ha deciso di ripubblicate il settimanale dal 24 luglio con gli storici fotoromanzi d'epoca e le interviste ai suoi protagonisti.

La rivista Sogno nasce nel 1947 ed è subito un grande successo, nel corso degli anni sono tantissimi gli attori che si alternano all'interno delle storie a cui si appassionano milioni di italiani. Nelle pagine di Sogno si raccontano soprattutto grandi storie d'amore, interpretate da star del cinema come Sophia Loren e Ornella Muti e star dei fotoromanzi come Claudia Rivelli, Franco Gasparri, Franco Dani, Katiuscia (alla quale sarà dedicata la copertina del primo numero) e tanti altri, tutti amatissimi dal pubblico.

Sogno tornerà in edicola ogni venerdì dal 24 luglio e conterrà i fotoromanzi d'epoca della casa editrice, ma ci sarà anche una parte dedicata a personaggi del mondo dello spettacolo di oggi. Una speciale rubrica intervisterà gli attori che hanno animato le pagine di Sogno nel passato.

Mario Sprea, sceneggiatore della Lancio, sarà il direttore della rivista. Intervistato da Affari Italiani ha parlato del suo nuovo progetto: "I grandi fotoromanzi Lancio, che riproponiamo in versione integrale, con gli indimenticabili protagonisti, raccontano la società di oggi, rivelandosi di una straordinaria modernità" ha affermato Mario Sprea. "Questo settimanale non è solo un omaggio alla nostalgia per un fenomeno senza uguali: è soprattutto un'occasione di riscoprire noi stessi attraverso un linguaggio che non ci appartiene più". Attraverso i fotoromanzi Lancio possiamo studiare anche i cambiamenti della nostra società, spiega Sprea: "Leggendo queste storie di grande potenza narrativa, così come quando si rivede un bel film del passato, si scopre che la nostra società in vent'anni è incredibilmente cambiata ed è incredibilmente la stessa. Ci auguriamo che 'Sogno' sia ancora oggi una compagnia intelligente per lettrici e lettori vecchi e nuovi". Nel primo numero ci saranno tre fotoromanzi scritti dallo stesso Mario Sprea con protagonisti Franco Gasparri e Claudia Rivelli.