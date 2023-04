Sognielettrici 2023: le date della seconda edizione del festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza

Dopo il successo della prima edizione, torna Sognielettrici 2023, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza che si terrà da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023 all'Università IULM di Milano con ingresso gratuito. Al grido di "Riprendiamoci il futuro!" Sognielettrici è un appuntamento culturale di ricerca che parte dal cinema, con proiezioni di film e cortometraggi, per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e aprirsi a contaminazioni con nuovi media, filosofia, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale.

L'obiettivo di Sognielettrici è quello di indagare, attraverso una riflessione aperta al confronto con il pubblico, il concetto di immaginazione, non come sfogo escapista o di puro intrattenimento, ma come strumento per analizzare la realtà che viviamo da prospettive inedite, creando un territorio e un linguaggio comune. Perché per raccontare la realtà, ci vuole l'immaginazione.

Il festival si articolerà in tre direzioni: Proiezioni: un concorso internazionale di film e cortometraggi in anteprima accompagnata da una retrospettiva tematica in via di definizione Incontri: tavole rotonde, dibattiti, presentazioni e masterclass con ospiti nazionali e internazionali Un convegno accademico internazionale il cui tema sarà comunicato più avanti

Le sezioni competitive proporranno due selezioni, lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, e che saranno premiati da due giurie: una composta da addetti ai lavori, ricercatori e critici, e l'altra da studenti universitari di cinema e media.

Fino al 1° settembre resta aperto il bando per inviare lungometraggi (maggiori di 60') e cortometraggi (da 1' a 30') per la selezione delle sezioni competitive. Le opere devono essere inedite in Italia e appartenenti ai generi fantastico, fantascientifico e sovrannaturale. La call for submission gratuita è su Filmfreeway: filmfreeway.com/sognielettrici.