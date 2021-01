Sofia Bryant star del film Never Better, prodotto durante la pandemia

L'attrice Sofia Bryant sarà la protagonista del film Never Better, realizzato durante la pandemia grazie all'iniziativa Six Feet Apart Experiment.

Sofia Bryant, tra i protagonisti della serie I Am Not Ok With This, sarà la star del film Never Better, prodotto da Wayfarer Studios.

Il lungometraggio è attualmente in fase di post-produzione ed è stato realizzato rispettando i limiti imposti ai creativi durante la pandemia.

Al centro della storia di Never Better ci sarà Terese, ruolo affidato a Sofia Bryant, una giovane affetta da fibrosi cistica che è bloccata in un loop temporale durante la quarantena. Quando la sua coinquilina, interessata solo a se stessa, Amanda (Sarah Kane) ritorna e si dimentica di mantenere la distanza sociale, la giovane si rende conto che la noia potrebbe essere l'ultima delle sue preoccupazioni. Terese, che lotta contro l'abuso di sostanze stupefacenti e un dialogo interiore inarrestabile, deve imparare ad aprirsi e far entrare gli altri nella sua vita.

Nel cast ci sono anche Piper Curda, Iris Liu e Tre'len Johnston.

Julianne Fox ha scritto e diretto il film, prodotto da Porscia Adler. La regista ha avuto come mentore nel progetto Nzingha Stewart (Tall Girl). Il programma ideato da Wayfarer, chiamato Six Feet Apart Experiment, prevede infatti la collaborazione tra filmmaker e un esperto storyteller nel ruolo di mentore.