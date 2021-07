Smetto quando voglio - Masterclass stasera su Rai2, in ricordo di Libero De Rienzo

Stasera su Rai2, alle 21:20, l'omaggio all'attore napoletano Libero De Rienzo, appena scomparso, è affidato a Smetto quando voglio: Masterclass, il secondo capitolo della trilogia diretta da Sydney Sibilia.

Smetto quando voglio - Masterclass: Libero De Rienzo in un momento del film

Nel film, torna la banda di ricercatori universitari prestati al crimine: questa volta però l'associazione a delinquere decide di ricostituirsi quando una poliziotta offre al capo, Pietro Zinni, e a tutto il gruppo la ripulitura della fedina penale.

Pietro Zinni, ex ricercatore di neurobiologia è in carcere e la sua attività illegale di commercio di stupefacenti creati ad hoc insieme ai suoi sodali è praticamente finita. Tutto cambia quando gli si presenta l'ispettrice Paola Coletti che gli propone un accordo.

La Polizia ha infatti bisogno dell'aiuto e soprattutto della competenza della sua ex banda per cercare di fermare il mercato delle Smart drugs; ovvero le nuove droghe appena sintetizzate non ancora presenti nel prontuario delle sostanze proibite. In cambio verrà offerto sia a Pietro che agli altri suoi amici la possibilità di rivedere ripulita la loro fedina penale per poter tornare così a condurre una vita normale. Accettata l'offerta Pietro rimetterà in piedi la banda e aiuterà le forze dell'ordine a scovare e contrastare il traffico di queste sostanze ma non mancheranno gli imprevisti.

A interpretare Smetto quando voglio - Masterclass, tutti i protagonisti del primo film: oltre a Libero De Rienzo ci sono Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè.