Smemo 2023: tra le pagine del diario, proposto anche in versione Manga, contenuti ispirati a Sex Education

In vista del prossimo anno scolastico è già arrivata la Smemo 2023, il cui tema è Fuori!, e che propone stile e contenuti ispirati anche a serie come Sex Education e al mondo dei manga. La nuova edizione del diario è un invito a guardare finalmente "fuori" e scoprire il mondo, ma anche a essere fuori dagli schemi e dagli stereotipi per apprezzare tutte le identità e essere più inclusivi possibile. E anche un invito ad accettarsi, ricordandosi che non c'è niente di male a essere un po' "fuori".

Nelle prime pagine del diario 2023 la compaionessa Bebe Vio sprona i ragazzi a buttarsi "senza paura verso ciò che è 'fuori' dalla normalità", proprio come fa lei con la sua Bebe Vio Academy, un programma inclusivo e "fuori dagli schemi" che rende lo sport accessibile a tutti. Nella Smemo 2023 Francesca Michielin spiega poi come "dobbiamo continuare a colorare fuori dai bordi, a esplorare spazi nuovi", mentre per Michele Bravi "essere 'fuori' significa essere delle finestre, cioè sapersi affacciare sul mondo custodendo l'interiorità". Non mancano le declinazioni umoristiche sul tema, ad esempio quella di Max Angioni, che ricorda come - ai tempi della scuola - non farsi buttare fuori (dall'aula) non era da tutti, oppure il resoconto tragicomico di Davide Calgaro, sulla sua decisione di uscire di casa (e andare a vivere da solo) in piena pandemia.

Come sempre, anche in questa edizione di Smemo, le voci di tanti personaggi amati si alternano regalando ai ragazzi spunti di riflessione, risate, racconti e pezzi di sé, proprio come succede tra compagni di classe in un anno insieme.

Oltre a quelli già citati, hanno tirato "fuori" le loro storie anche rapper e performer come M¥SS KETA e Massimo Pericolo, sportivi come Filippo Tortu e Giacomo Raspadori, comici come Claudio Bisio, divulgatori e influencer come Francesco Barberini, iPantellas, Norma's Teaching e Rick DuFer. Non mancano anche i contributi di importanti narratori dell'attualità, come Niccolò Govoni e Roberto Saviano.

Tra le pagine della Smemo sono presenti contenuti divertenti e interattivi che scandiscono la settimana: il martedì una dose di buon umore insieme alle pillole umoristiche; il mercoledì le pillole di Tlon - il duo di scrittori e filosofi composto da Andrea Colamedici e Maura Gancitano - regalano dei piccoli strumenti per interpretare la realtà da punti di vista inaspettati e preziosi; il giovedì ci sono le citazioni tratte dalle serie tv, dai libri e dai versi più amati dai ragazzi. Per concludere la settimana, il venerdì spazio alla musica con la playlist di Smemo23 su Spotify. Domenica è dedicata al relax, ma anche allo humour e al cinismo dei disegnatori di questa edizione.

All'interno della Smemo, Gino & Michele - direttori di Smemoranda insieme a Nico Colonna - "si chiamano fuori" e lo fanno attraverso un esercizio di stile che gioca attorno alla parola chiave di quest'edizione. Nico Colonna omaggia con un ricordo personale l'amico, nonché storico collaboratore di Smemo, Gino Strada.

Grande attenzione alla sessualità e a tutto quello che ruota intorno a questo tema centrale per gli adolescenti: la Smemo affronta l'informazione sessuale come un diritto necessario dei ragazzi e delle ragazze per lo sviluppo di un sano rapporto con sesso e emozioni. Tra le pagine della nuova edizione del diario c'è un glossario sull'identità di genere, una piccola e semplice guida che può aiutare a risolvere dubbi e un approfondimento tratto dalla serie tv di successo Sex Education sul sesso e l'intimità.

Il diario sarà inoltre connesso con i mondi digitali dei giovani usando canali web ricchi di rubriche e contenuti. Nella nuova edizione non manca poi spazio all'impegno green con numerosi progetti di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, anche sul piano della responsabilità sociale, con specifico interesse per la tutela ambientale tran cui un redazionale firmato dal movimento Fridays for Future.

Sulla Smemo 2023 hanno scritto: Max Angioni, Francesco Barberini, Claudio Bisio, Michele Bravi, Davide Calgaro, Chiamamifaro, Mia Canestrini, Ckibe, Cap e Kazu, Federico Dimarco, Maria di Biase insieme a Corrado Nuzzo, Rick Dufer, Fridays for Future, Gianluca Galassi insieme a Silvia Nwakalor, Corinna Grandi, Nicolò Govoni, Highsnob, iPantellas, Germano Lanzoni, Ligabue, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, M¥SS KETA, Norma's Teaching, Random, Giacomo Raspadori, Caterina Rocchi, Valentina Rodini, Rovere, David Rubino, Roberto Saviano, Massimo Temporelli, Tlon, Saverio Tommasi, Filippo Tortu, Licia Troisi, Alessandro Vanoni, Bebe Vio, Will.

Tra i disegnatori ci sono poi: Angelini, Bertolotti e De Pirro, Coletto, Caviglia, Corradi, Creanza, D'Agnano, Diari di brodo, Dinoesauriti, Guarnaccia, Juta, Maicol & Mirco, Marilungo, Migneco e Amlo, Natangelo, Tartarotti, Triolo e Freschi, Wallie, Greta Xella.

Le Smemo 2023 saranno disponibili in varie varianti di colore - nero, bianco, blu, rosa - e formati, a un prezzo compreso da 16,90 euro a 19,50 euro.

Le versioni speciali sono invece: