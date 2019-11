SLUGFEST: i fratelli Russo produttori della nuova docu-serie su Marvel e DC di Quibi

SLUGFEST sarà la nuova docu-serie sviluppata dai fratelli Russo prodotta per la piattaforma di streaming Quibi, caratterizzata da episodi della durata di 3-15 minuti, dedicata al mondo dei fumetti della Marvel e della DC.

Il progetto prodotto da Joe e Anthony Russo sarà tratto dal libro Slugfest: Inside the Epic, 50-year Battle between Marvel and Dc e racconterà la crescita della forma d'arte americana - ovvero i fumetti - durante l'ascesa delle due grandi società che sono poi diventate dei colossi dell'intrattenimento: Marvel e DC. Il loro percorso è all'insegna dell'intuizione e dell'ingenuità creativa, elementi che hanno portato alla nascita di una mitologia in grado di cambiare la cultura.

SLUGFEST porterà alla luce storie poco conosciute legate al mondo dei fumetti e degli uomini e delle donne che hanno creato alcuni dei personaggi più conosciuti e amati di sempre e che condivideranno storie, aneddoti e riflessioni sul rapporto e sulla rivalità tra DC e Marvel.

La regia delle puntate è stata affidata a Don Argott e Sheena M. Joyce, già dietro la macchina da presa di Believer e Framing John DeLorean. Nel team della produzione ci saranno Todd Makurath, Peter Rieveschi, Nick Gilhool e Jen Casey.

Quibi debutterà negli Stati Uniti il 6 aprile 2020.