Sleep Awake: il teaser trailer del nuovo videogioco realizzato da Blumhouse Games

Blumhouse Games ha condiviso il primo teaser trailer del videogioco Sleep Awake, uno dei primi progetti che verrà distribuito dalla nuova realtà legata alla casa di produzione.

Per ora il progetto non ha ancora una data di uscita e bisognerà attendere per avere ulteriori aggiornamenti sul pre-ordine e sulla vendita.

Il nuovo progetto

Blumhouse Games ha annunciato nel 2023 la collaborazione con vari sviluppatori indipendenti per realizzare titoli di genere horror per console, PC e device mobile. Il budget per ogni videogioco è al di sotto di 10 milioni con lo scopo di dare spazio all'innovazione e spingersi oltre i confini creativi.

A occuparsi dei vari progetti ci saranno il presidente Zach Wood, che ha lavorato a titoli come Twisted Metal e Redfall, e Don Sechler che ha lavorato in precedenza per PlayStation.

Jason Blum, su Welcome to the Blumhouse: "Nei momenti bui l'horror è fonte di conforto"

Sleep Awake è stato sviluppato da Eyes Out ed è descritto come "un gioco horror in prima persona psichedelico". La storia è ambientata in un futuro lontano e al centro della trama c'è una persona che ha paura di andare a dormire a causa di più di una minaccia mostruosa.

Il prossimo film Blumhouse

Blumhouse ha recentemente presentato il suo prossimo film in arrivo nelle sale: Afraid. La storia segue una famiglia che installa il sistema digitale AIA, il cui obiettivo dovrebbe essere rendere più semplice la vita e aumentare la sicurezza, sfruttando sensori e telecamere che sono state installate nei vari spazi della casa.

Il protagonista Curtis e la sua famiglia, inizialmente, sembrano conquistati da AIA possa anticipare i loro bisogni e aiutarli con le varie incombenze, scoprendo però che ci sono molti rischi.

Il protagonista del film è l'attore John Cho e, accanto a lui, ci sono Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian e Keith Carradine.

Alla regia di Afraid c'è Chris Weitz, che in passato ha firmato About a Boy, coinvolto anche come sceneggiatore.