Sky, sconti per gli abbonati Sky Sport e Calcio: come ottenerli

I clienti Sky abbonati ai pacchetti Sky Calcio e Sport potranno ottenere degli sconti in seguito all'emergenza Coronavirus, che ha bloccato ogni evento sportivo previsto. Basta seguire le istruzioni per attivare la promozione direttamente dal proprio account.

Nei giorni scorsi da più parti si erano lette le lagnanze di coloro che avevano sottoscritto il pacchetto Sky Calcio e Sport. Questi abbonati stavano pagando un abbonamento per un servizio che era stato sospeso per l'emergenza Coronavirus. SKy ha deciso di venire incontro ai suoi clienti attivando un'opzione per gli abbonati a Sky Calcio e Sport, garantendo uno sconto sul pagamento, disponibile sia per gli abbonati via Satellite che per gli abbonati a Sky attraverso il Digitale Terrestre. Scendendo nello specifico, per coloro che usufruiscono dell'abbonamento ai pacchetti Sport+Calcio, Sky propone uno sconto di 15,20 euro al mese fino prossimo al 31 maggio.

Gli abbonati che dispongono invece di un solo pacchetto tra Sky Sport o Sky Calcio, possono mantenere l'abbonamento richiedendo uno sconto di 7,60 euro al mese fino prossimo al 31 maggio. Sky specifica che "Lo sconto è valido dall'adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile".

Ecco le istruzioni da seguire per ottenere lo sconto: bisognerà collegarsi alla pagina a questo link della Sky Fai Da Te, effettuare l'accesso inserendo le proprie credenziali. Una volta entrati nella propria area troverete una schermata con la scontistica, basta cliccare sul tasto verde con la scritta "richiedi lo sconto", dopo qualche secondo comparirà la conferma del buon esito dell'operazione.