Sky rischia di rimanere senza la Serie A: la Lega Calcio rifiuta la nuova offerta

Gli abbonati a Sky Calcio rischiano di perdere tutta la Serie A: oggi infatti la Lega Calcio ha respinto l'offerta dell'emittente che aveva messo sul piatto 87.5 milioni di euro per il pacchetto 2, quello che comprende 3 delle 10 partite del massimo campionato di calcio italiano, ovvero l'anticipo del sabato sera, la partita del mezzogiorno e il posticipo di lunedì sera, tutte in esclusiva o in co-esclusiva su Internet con DAZN. Quest'ultima infatti, con un vero colpo a sorpresa, si è aggiudicata tutta la serie A con un'offerta di 840 milioni di euro a stagione per il prossimo triennio.

L'assegnazione dei diritti a Sky non è stata approvata per un solo voto, le società favorevoli sono state 13: Bologna, Benevento, Cagliari, Crotone, Genoa, Milan, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese. Si sono astenute: Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Fiorentina e Verona.

La Lega Calcio dopo aver bocciato la proposta di Sky ha deciso di riaprire il bando, i club di serie A valutano il pacchetto 2 circa 120 milioni di euro, la speranza è che arrivi un'offerta di 100 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni oltre a Sky potrebbero presentare un'offerta anche Mediaset, che comunque non potrebbe trasmetterle in chiaro, e Amazon, che recentemente si è aggiudicata le migliori partite del mercoledì della Uefa Champions League fino al 2024.