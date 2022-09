Sky Glass arriva in Italia, ecco le caratteristiche e il costo della nuova tv targata Sky

Sky Glass è la nuova tv che si pone l'obiettivo di innovare la visione dei contenuti dell'offerta Sky, integrando i principali canali nazionali in chiaro e quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video e Dazn. La novità è stata ideata per semplificare l'esperienza degli spettatori, alle prese con numerose app e servizi, rischiando così di ritrovarsi in difficoltà nell'individuare i titoli da visualizzare e scoprire le novità in linea con le proprie preferenze.

Gli abbonati Sky potranno quindi vivere un'esperienza totalmente nuova grazie a Sky Glass: basterà ad esempio dire ad alta voce Ciao Sky e pronunciare il nome del proprio attore preferito per vedere sullo schermo tutti i film e le serie che lo vedono protagonista tra i cataloghi Sky e delle app, o pronunciare le proprie richieste per spostarsi tra le varie app e opzioni. Gli utenti potranno inoltre utilizzare un comodo telecomando (che si illumina anche al buio) dal design e dalle funzionalità molto intuitive per spostarsi tra i contenuti, i menu e le varie impostazioni scelte per la televisione.

Il device Sky Glass, come sottolineato durante la conferenza stampa, è tecnologicamente all'avanguardia e propone, per i titoli compatibili, una soundbar in grado di ricreare la profondità della traccia in Dolby Atmos e uno schermo ad alta definizione, che arriva al formato 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori.

L'interfaccia intuitiva e i comandi vocali rendono l'uso di Sky Glass estremamente semplice che segue il percorso di Sky all'insegna di unire funzionalità e bellezza, grazie al design creato per adattarsi allo stile personale di ciascuno e a ogni ambiente della casa, essendo in vendita in 3 formati e 5 colori diversi, oltre a essere attento alla tutela dell'ambiente dopo aver ottenuto la certificazione CarbonNeutrale rilasciata da Climate Impact Partners. La smart tv sfrutta inoltre al meglio la rete, utilizzando la velocità di Sky Wifi.

Tra i punti di forza del progetto, già lanciato con successo un anno fa nel Regno Unito dove è diventato un bestseller in tutti i tre formati prodotti, c'è la rapidità con cui un utente può individuare i contenuti preferiti, diminuendo così il tempo trascorso alla ricerca di film e serie tv nelle varie app, considerando che una recente statistica riportata da Sky sostiene che una persona trascorri in media 55 giorni in questa attività. L'interfaccia propone poi una guida tv completamente ridisegnata, una playlist che può comprendere i titoli presenti in varie app e piattaforme, e nuove funzionalità che si evolveranno nel tempo che comprendono la possibilità di effettuare videochiamate sullo schermo grazie alla collaborazione con Zoom, di guardare e commentare insieme alla famiglia e agli amici i programmi sfruttando la tecnologia Microsoft che sincronizza la tv con quella delle altre famiglie e permette l'uso di video e chat, di giocare tramite i comandi gestuali e in compagnia anche a distanza, di dedicarsi all'home fitness con un nuovo servizio innovativo di withu che metterà a disposizione un coach digitale e sfrutterà la tecnologia bodytracking.

La tecnologia innovativa

Sky Glass sfrutterà la tecnologia Glance e basterà quindi passare davanti allo schermo per accendere la televisione, visualizzando immediatamente i contenuti in linea con le proprie preferenze. L'home page sarà poi composta da diverse sezioni e sarà possibile scorrere in orizzontale e verticale senza interruzioni. Con l'utilizzo i contenuti proposti saranno sempre più personalizzati e in linea con le preferenze degli abbonati Sky che potranno inoltre salvare i propri titoli preferiti nella Playlist utilizzando semplicemente il tasto + sul telecomando. La funzione Restart permetterà poi di riavviare gli show già iniziati con un semplice click.

L'esperienza immersiva offerta da Sky Glass è ottenuta dalla tecnologia Quantum Dot che esalta la qualità dell'immagine e la tv identifica e ottimizza aree specifiche all'interno delle singole immagini, per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Sei speaker integrati che indirizzano l'audio verso l'alto e frontalmente permettono poi di offrire l'audio in Dolby Atmos sfruttando un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi senza dover acquistare una soundbar separata.

Sky Glass è realizzata con materiali di alta qualità e la struttura è in alluminio anodizzato. È disponibile in tre dimensioni (43", 55" e 65") e in cinque colori - nero, blu, bianco, rosa e verde - e con telecomandi abbinati.

Quanto costa Sky Glass

Sky Glass rende accessibile la sua tecnologia all'avanguardia anche con la comodità del pagamento a rate. È possibile, infatti, scegliere se pagare Sky Glass in un'unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare comodamente in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky. È quindi possibile acquistare in un'unica soluzione il modello da 43" a 697 euro (in uno dei 500 spazi Sky o nei negozi Mediaworld e Unieuro), quello da 55" a 995 euro e quello da 65" a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65" a 23,90 euro al mese, quella da 55" a 17,90 euro al mese e quella da 43" a 11,90 euro al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro]. Il tutto esclusivamente con l'abbonamento a Intrattenimento Plus che comprende Sky TV, con tutto l'intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale. Ad esempio, si potrà scegliere Sky Glass da 43", con pagamento in 48 rate, insieme all'abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18mesi.

Sky Glass ha una garanzia di due anni e un servizio di consegna standard gratuito. E per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, aggiungendo al proprio abbonamento il servizio Sky Multiscreen, è possibile acquistare Sky Stream, che permette di godere l'esperienza di Sky Glass su una qualsiasi altra TV compatibile.

Il lancio di Sky Glass

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato: "Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un'età dell'oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un'esperienza di visione semplice e appagante. È la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c'era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie".

L'attenzione per l'ambiente

Sky Glass, realizzata grazie alla collaborazione con Comcast, è la prima televisione al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners. Permette, infatti, di risparmiare energia incorporando tre dispositivi in uno (TV, Soundbar e decoder), va in standby automaticamente se non utilizzata e ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce della stanza. Inoltre, viene fornita con un imballaggio privo di plasticamonouso e interamente riciclabile. L'integrazione delle funzionalità di tre prodotti in un unico dispositivo permette, infine, di ridurre il consumo di energia elettrica fino al 50% rispetto a quanto previsto utilizzando TV, Soundbar e decoder separati.

La campagna promozionale di Sky Glass vede come brand ambassador Laura Pausini, Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.