Sky Cinema Dreamworks: arriva il canale interamente dedicato all'animazione

Da oggi fino a domenica 19 aprile su Sky Cinema si accende Sky Cinema DreamWorks, che proporrà un canale con una programmazione interamente dedicata all'animazione!

FIona e Shrek in una romantica scena del film Shrek (2001)

Tra i film da non perdere in programmazione su Sky Cinema DreamWorks: i 4 capitoli della saga d'animazione premiata con l'Oscar Shrek che vede protagonista l'orco più famoso di Hollywood, Shrek, Shrek 2, Shrek terzo e Shrek e vissero felici e contenti, insieme al suo spin-off Il gatto con gli stivali; il film candidato agli Oscar 2018 Baby Boss, la divertente commedia sulla vita di una famiglia stravolta dall'arrivo del secondogenito, raccontata dalla prospettiva di Tim, un bambino di 7 anni pieno di fantasia; Il principe d'Egitto, l'epica avventura che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo raccontando la storia di due fratelli, uno di sangue reale e l'altro orfano (Mosè), con il destino di condurre i figli d'Israele fuori dall'Egitto. Questo film si è anche aggiudicato un Oscar nel 1999 per la Miglior Canzone Originale.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: Hiccup, Astrid e Sdentato in una scena

Fra gli altri titoli targati DreamWorks disponibili sul canale anche i film nominati agli Oscar Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2; i primi due film della saga fiabesca di Po, il panda mangiatore di noodle che deve trovare se stesso nel suo percorso che lo porterà a diventare un esperto di arti marziali; ci sono anche Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, entrambi nominati agli Oscar® sulle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato; I pinguini di Madagascar; il divertente spin-off di Madagascar che vede protagonista l'amabile combriccola composta da Skipper, Kowalski, Rico e Soldato; la divertente avventura epica ambientata in epoca preistorica, I Croods; poi ancora Mr. Peabody & Sherman che segue le avventure di Mr. Peabody, un cane inventore, scienziato e genio e del suo figlio adottivo Sherman impegnati in una corsa contro il tempo per modificare la Storia e salvare il futuro. E infine, Z la formica, il primissimo film firmato DreamWorks Animation uscito nel 1998.

Baby Boss: la commedia animata "aziendale" della DreamWorks