Sky Aprile 2023: le novità in arrivo tra Film e Serie TV

In arrivo su Sky ad Aprile 2023 nuovi film e serie tv. Segnaliamo la quarta ed ultima stagione di Succession, l'acclamatissima serie HBO creata da Jesse Armstrong, e la seconda stagione de I misteri di Whitstable Pearl, basata sui romanzi di Julie Wassmer. Tra i film proponiamo le commedie Il Padre della Sposa - Matrimonio a Miami e I migliori giorni, con Edoardo Leo e Anna Foglietta

SUCCESSION - Stagione 4 -Dal 3 aprile su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

LA GIUSTIZIERA SENZA NOME - Stagione 1 - Dal 14 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

AMORE (E GUAI) A PARIGI - Stagione 1 - Dal 9 aprile su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

FANTASY ISLAND - Stagione 2 - Dal 19 aprile su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand