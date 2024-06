Skincare: Elizabeth Banks è un'imprenditrice in difficoltà nel trailer

Il 16 agosto arriverà nei cinema americani Skincare, film con star Elizabeth Banks ispirato a una storia vera, e il trailer regala le prime immagini del progetto che seguirà un'imprenditrice il cui impero viene messo a rischio.

Al centro della trama c'è la famosa estetista Hope Goldman e alla regia è stato impegnato Austin Peters, co-autore della sceneggiatura insieme a Sam Freilich e Deering Regan.

Cosa racconterà Skincare

La protagonista è Hope Goldman (Elizabeth Banks) che compie un importante passo in avanti nella sua carriera lanciando la propria linea di prodotti di bellezza, ma la sua vita personale e professionale vengono messe a rischio quando il rivale Angel Vergara (Luis Gerardo Méndez), apre un negozio di skincare proprio di fronte al suo. Hope inizia a sospettare che qualcuno stia cercando di sabotare la sua reputazione e i suoi affari e, insieme al nuovo amico Jordan (Lewis Pullman), intraprende una missione per scoprire il mistero e capire chi sta cercando di distruggere la sua vita.

Nel cast di Skincare ci sono anche Michael Jaé (MJ) Rodriguez e Nathan Fillion.

I progetti della star

Elizabeth Banks, negli ultimi anni, si divide tra gli impegni come attrice e quelli come regista. Recentemente è apparsa in The Beanie Bubble e ha diretto Cocainorso.

Tra i suoi prossimi progetti come attrice e produttrice si sarà inoltre la serie The Miniature Wife, creata e prodotta dagli showrunner Jennifer Ames e Steve Turner. Il progetto si basa sul racconto scritto da Manuel Gonzalez ed esamina i rapporti di potere squilibrati tra i coniugi Lindy (Banks) e Les (Macfadyen), che iniziano a scontrarsi per la supremazia dopo che un incidente tecnologico ha provocato la definitiva crisi relazionale.