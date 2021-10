Skandar And The Unicorn Thief: Jon Croker firmerà la sceneggiatura del film fantasy

Skandar And The Unicorn Thief, il romanzo fantasy scritto da A.F. Steadman, diventerà un film scritto da Jon Croker, già autore di High in the Clouds.

Il progetto sarà realizzato per Sony Pictures che ha ottenuto i diritti dell'opera letteraria nel 2020, molto in anticipo rispetto alla sua pubblicazione prevista per la primavera 2022.

Tra le pagine di Skandar And The Unicorn Thief si racconta la storia di un tredicenne che sogna di poter cavalcare gli unicorni, ma il suo desiderio viene ostacolato da un nemico che ruba il più potente unicorno del regno.

Sony, per ottenere la possibilità di portare sugli schermi l'opera, ha stretto un accordo a sette zeri con la casa editrice, il più remunerativo per un'opera prima destinata ai lettori più giovani.

Jon Croker ha scritto la sceneggiatura di progetti come The Woman in Black 2 e il film animato High in the Clouds, in arrivo prossimamente su Netflix, oltre ad aver firmato lo script di No One Gets Out Alive e di The Boy, The Mole, The Fox And The Horse.