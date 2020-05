Sister Act - Una svitata in abito da suora: stasera su Rai2 il film con Whoopi Goldberg

Stasera su Rai2, alle 21:20, un graditissimo ritorno: quello di Whoopi Goldberg negli ecclesiastici panni per Sister Act - Una svitata in abito da suora.

Whoopi Goldberg si prepara a travolgere il pubblico stasera su Rai2, alle 21:20, con Sister Act - Una svitata in abito da suora, a 28 anni dal debutto sul grande schermo che decretò, per la commedia diretta da Emile Ardolino, un successo davvero al di là delle attese.

Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) è una vulcanica cantante in un casinò di Reno, ed è l'amante del boss Vince LaRocca (Harvey Keitel). Una sera assiste casualmente ad un omicidio, l'assassino è proprio Vince. A quel punto Deloris è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiora (Maggie Smith), ma Deloris, insofferente alle regole, non può che rivoluzionare tutto.

sisteract

Oltre 230 milioni di dollari, tanto ha incassato Sister Act - una svitata in abito da suora tra il 1992 e il 1993 al botteghino internazionale. Diventata immediatamente una commedia di culto, i produttori decisero di farne un sequel, Sister Act 2 - Più svitata che mai, e con l'arrivo di Dinsey+ i capitoli sulla suora più fuori di testa di piccolo e grande schermo potrebbero diventare tre.