Sister Act 2 - Più svitata che mai: stasera su Rai2 torna Whoopi Goldberg

Stasera su Rai2, alle 21:20, nuovo appuntamento con Whoopi Goldberg in Sister Act 2- Più svitata che mai, la commedia sequel, a un anno di distanza, della prima avventura di Deloris Van Cartier nei panni di suor Maria Claretta.

Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Le suore si ritrovano nei guai. A questo punto solo una persona può ridar loro fiducia: una "rilucente" cantante di nome Deloris Van Cartier. Dopo tante preghiere le sorelle riescono a rintracciarla a Las Vegas, dove Deloris ha fatto carriera. Convinta dalle buone sorelle, Deloris accetta di rimettersi le vesti di suor Maria Claretta. Questa volta il suo travestimento deve riuscire ad ingannare quei furbacchioni degli studenti di musica della scuola. Grazie ad un programma di lezioni che non scorderanno mai, Deloris riesce a raggirare il dogma e a scuotere la religione mentre converte la sua "classe infernale" in un paradisiaco coro hip-hop che canta il Vangelo.

Visto il successo enorme a livello globale di Sister Act, i produttori decisero di farne subito un sequel "più svitato che mai", a cui dovrebbe seguire un terzo capitolo direttamente su Disney+.