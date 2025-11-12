Sinner-Zverev alle ATP Finals di Torino: orario e dove vedere il match in tv e streaming

Il secondo match del girone Bjorn Borg promette spettacolo. Ecco la guida TV e streaming per non perdere neanche un punto della sfida tra Sinner e Zverev di stasera 12 novembre.

Jannik Sinner è pronto per la sua seconda battaglia alle ATP Finals di Torino, dove questa sera, mercoledì 12 novembre, affronterà il tedesco Alexander Zverev nella sessione serale del Gruppo Bjorn Borg. Entrambi arrivano al match forti di una vittoria all'esordio, rendendo lo scontro decisivo in chiave qualificazione alle semifinali. Ecco come seguire l'incontro in televisione e in streaming.

Sinner punta la semifinale (e sogna il numero 1)

L'azzurro, campione in carica del torneo, ha debuttato con una prestazione impeccabile contro Felix Auger-Aliassime, battuto 7-5, 6-1. Spinto dal pubblico di casa, Sinner cerca il secondo successo consecutivo per blindare l'accesso alle semifinali e continuare a inseguire il sogno di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Dall'altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, già due volte campione alle Finals, che ha aperto la sua corsa superando l'americano Ben Shelton in due set.

Orario e dove vedere Sinner-Zverev in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà visibile in chiaro su non prima delle 20:30, una splendida notizia per tutti i tifosi azzurri non abbonati a Sky, l'emittente satellitare che detiene i diritti esclusivi delle ATP Finals e trasmetterà tutte le partite, incluso naturalmente anche Sinner-Zverev (su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis).

Jannik Sinner

In live streaming l'incontro sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go, NOW e Tennis TV. I telecronisti sono per la Rai il duo Marco Fiocchetti - Adriano Panatta, per Sky l'incontro sarà commentato da Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Sinner e Zverev si sono affrontati nove volte in carriera: l'italiano è avanti 5-4 nel bilancio complessivo. L'ultimo incrocio, avvenuto meno di due settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, ha visto Sinner imporsi con autorità in due set.