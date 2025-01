Nove trasmette in chiaro l'incontro Sinner-Zverev per la finale maschile degli Australian Open 2025.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev: la finale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2025 si svolgerà domani, domenica 26 gennaio, e sarà trasmessa in TV su Nove alle 9.30 del mattino ora italiana. Jannik Sinner, orgoglio nel mondo del tennis italiano e già vincitore del Degli Australian Open 2024, si prepara a una finale importantissima. Dato il rilievo dell'evento, la rete del gruppo Discovery ha deciso di rendere il match visibile in chiaro.

Sinner-Zverev: orario e dove vederlo

La finale si svolgerà alla Rod Laver Arena e si aprirà con la finale di doppio femminile, che si disputerà alle ore 5.00 italiane. L'incontro del torneo di singolare invece, inizierà partire dalle ore 9.30 italiane. Per l'occasione, Nove trasmetterà l'evento in diretta e gratis: sia sul piccolo schermo che in streaming, sul sito nove.tv.

Il match sarà visibile in abbonamento su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata, oltre che in chiaro da nove.tv, a pagamento da discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

Australian Open 2025, il calendario

Questo invece il calendario della finale degli Australian Open 2025.

Domenica 26 gennaio - Rod Laver Arena

Dalle ore 5.00 italiane - Sessione pomeridiana Finale doppio femminile: Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Cechia / Stati Uniti, 1) - Su Wei Hsieh / Jelena Ostapenko (Cina Taipei / Lettonia, 3)

Dalle ore 9.30 italiane - Sessione serale Finale singolare maschile Jannik Sinner (Italia,1) - Alexander Zverev (Germania,2)

Vi ricordiamo che Nove trasmetterà solo l'incontro del campione italiano, la finale femminile sarà visibile solo come contenuto in abbonamento.