Indian Wells Masters: Jannik Sinner-Denis Shapovalov, orario e dove vedere il match in tv

L'azzurro torna in campo nel terzo turno del torneo californiano contro il canadese: ecco quando gioca e dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Grande attesa per il terzo turno del Indian Wells Masters 2026, dove Jannik Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov sul cemento californiano. Il numero due del mondo arriva alla sfida dopo un esordio praticamente perfetto contro il ceco Dalibor Svrcina, battuto con un netto 6-1 6-1. Una prestazione che ha confermato l'ottima condizione dell'azzurro, apparso molto solido sia al servizio sia negli scambi da fondo campo. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire il match di stasera: dove seguirlo in tv e streaming.

Il percorso di Shapovalov nel torneo

Dall'altra parte della rete ci sarà un avversario imprevedibile come Shapovalov, attualmente numero 39 del ranking ATP. Il canadese ha raggiunto il terzo turno grazie a due vittorie di grande prestigio contro Stefanos Tsitsipas e l'argentino Tomás Martín Etcheverry. Il bilancio dei precedenti tra i due tennisti è in perfetta parità. Shapovalov si impose agli Australian Open 2021 al termine di una battaglia in cinque set, mentre Sinner ha trovato la rivincita nell'ultima edizione degli US Open.

Sinner-Shapovalov: a che ora si gioca

Il match tra Sinner e Shapovalov sarà il terzo incontro sul campo centrale (Stadium 1) nella giornata di domenica 8 marzo. Il programma inizierà alle 19:00 ora italiana con la sfida femminile tra Aryna Sabalenka e Jaqueline Cristian. Successivamente, non prima delle 21:00, si giocherà il derby americano tra Ben Shelton e Learner Tien. La partita tra Sinner e Shapovalov inizierà a seguire, con l'ingresso in campo previsto non prima delle 23:00 italiane, considerando la durata media dei match precedenti.

Dove vedere Sinner-Shapovalov in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203). Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma ufficiale Tennis TV.