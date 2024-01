Sinner-Medvedev, quando si gioca la finale degli Australian Open di tennis: data, orario e dove vederla

Dopo aver superato Novak Djokovic in semifinale, Jannik Sinner si trova ad un passo dalla storia. Il tennista italiano nella finale degli Australian Open di tennis affronta il russo Daniil Medvedev, uno dei tennisti più forti della sua generazione che in semifinale ha battuto in rimonta Sascha Zverev. Ecco quando si gioca la finale del primo Slam della stagione, a che ora inizia il match e dove vederlo in televisione e in streaming.

Jannik Sinner-Daniil Medvedev: Data e orario della finale

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, finale degli Australian Open 2024, si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne domenica 28 gennaio. Il match inizierà alle 19:30 ora locale, corrispondenti alle 9:30 italiana.

Niente levataccia per i tifosi del tennista altoatesino, costretti a mettere la sveglia alle 4:30 per vedere la semifinale tra Jannik Sinner-Novak Djokovic, vinta dall'italiano in quattro set.

Dove vedere il match

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmessa in televisione da Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 9:30 ore italiane.

Eurosport 1 si può vedere anche attraverso l'app dedicata agli abbonati a Now TV, Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato di Amazon Prime. Sinner-Medvedev si può seguire in streaming su Discovery+, dove sarà trasmessa senza interruzioni pubblicitarie e con il multi-audio.

I precedenti tra i due tennisti

Jannik Sinner occupa la posizione numero quattro nel ranking mondiale. Il tennista russo lo precede di una posizione, è al terzo posto del Ranking Atp. I due tennisti si sono affrontati ben nove volte.

Nei precedenti incontri Daniil Medvedev ha vinto sei volte, il nostro Jannik Sinner si è aggiudicato tre match.