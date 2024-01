Sinner-Djokovic, semifinale degli Australian Open di tennis: orario e dove vedere il match in tv e streaming

Sinner e Djokovic di nuovo faccia a faccia nella semifinale degli Australian Open di tennis: ecco gli orari e dove vedere la sfida in tv e in streaming

Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la sfida tra il campione serbo e la stella nascente del tennis mondiale, si ripete nella notte di venerdì 26 gennaio. Il match si giocherà non prima delle 4:30 ora italiana, quando in Australia saranno le 14:30. Ecco dove seguire l'incontro.

Jannik Sinner-Novak Djokovic: Dove vedere la semifinale

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per le semifinali degli Australian Open 2024, si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne. In Italia sarà trasmessa da Eurosport 1, canale 210 di Sky, non prima delle 4:30 ore italiane, subito dopo la finale del doppio misto.

Eurosport 1 si può vedere anche attraverso l'app dedicata agli abbonanti a Now TV, Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato di Amazon Prime. Sinner-Djokovic si può seguire in streaming su Discovery+.

I precedenti tra i due tennisti

Novak Djokovic nel ranking mondiale occupa saldamente la prima posizione. Il nostro Jannik Sinnner, dopo gli ultimi successi, è arrivato alla quarta posizione. In precedenza i due si sono scontrati quattro volte. L'italiano ha vinto una sola volta, nella Atps di Torino di circa due mesi fa.

"Non esiste un posto più bello di Torino per battere il numero uno del mondo", aveva commentato l'italiano alla fine dell'incontro.

Nei tre precedenti match il serbo aveva sempre vinto: Montecarlo nel 2021 (Masters 1000), nel 2022, quarti di finale Wimbledon, e nel 2023 semifinale di Wimbledon.

Sinner ha battuto Djokovic anche durante la finale della Coppa Davis, vinta dall'Italia, a Malaga, annullando 3 match point e vincendo al tie break 6-2 2-6 7-5.

Novak Djokovic ha vinto per ben dieci volte gli Australian Open e a a Melbourne non perde da 33 partite consecutive.

La seconda semifinale, quella che decreterà il secondo finalista, vede di fronte Daniil Medvedev e Alexander Zverev.