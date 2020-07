Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa: “Quel piccolino marito di Benedetta Parodi” (VIDEO)

Sinisa Mihajlovic attacca Fabio Caressa definendolo il piccolino, marito di Benedetta Parodi. L'allenatore serbo non ha gradito il pochissimo spazio dedicato dal telecronista alla sua squadra, il Bologna, dopo la vittoria a Milano contro l'Inter.

Il video di Sinisa che umilia Caressa e il clabbe, da gustare pic.twitter.com/n0IMLDKjWi — Riccardo (@Dulafive) July 8, 2020

La trentesima giornata del campionato di serie A è stata caratterizzata da alcuni risultati a sorpresa, il Bologna ad esempio ha battuto l'Inter in trasferta. Sinisa Mihajlovic si aspettava che nei commenti del post partita l'impresa della sua squadra fosse trattata con il dovuto rispetto. Così non è stato e ieri dopo la sconfitta con il Sassuolo è arrivato ai microfoni di Sky è si è tolto, come si può sentire nel video, un sassolino dalla scarpa: "Domenica abbiamo vinto con l'Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche con quello piccolino che conduce, il marito di quella, Benedetta Parodi, e c'era anche Bergomi e altri. Ho sentito mezz'ora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna, è una vergogna - ha detto Sinisa aggiungendo - sembra che lavorate su Inter Channel, nessuno ha parlato del Bologna né ha fatto i complimenti per la vittoria e per quello che ha fatto, questo non è giornalismo, non mi interessa rispondere a niente, vi saluto".

L'affondo di Sinisa Mihajlovic ha lasciato basito Alessandro Bonan, in quel momento conduttore della trasmissione, se i giornalisti hanno fatto quadrato attorno al loro collega, il pubblico da casa è tutto per Sinisa. Da tempo gli abbonati di Sky lamentano l'eccessivo peso dato dall'emittente alle squadre milanesi e alla Juventus, trascurando le squadre minori a cui sono dedicati pochi minuti di commento anche quando ottengono ottimi risultati. Mihajlovic ha fatto sua la protesta di migliaia di abbonati e tifosi che oggi lo acclamano sui social, sottolineando la disparità di trattamento nella conduzione riservata alle varie squadra da colui che da oggi verrà ricordato come "quello piccolino, il marito di Benedetta Parodi".