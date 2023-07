Sinead O'Connor: Russell Crowe ricorda l'incontro con la cantante fuori da un pub in Irlanda

La star Russell Crowe ha commemorato la cantante irlandese Sinéad O'Connor in un toccante post su Twitter ricordando un incontro casuale che ha avuto con l'artista fuori da un pub in Irlanda l'anno scorso.

La notizia della morte di Sinéad O'Connor a soli 56 anni diffusa dalla famiglia della cantante irlandese ieri ha fatto il giro del mondo.

Russell Crowe, nato in Nuova Zelanda e cresciuto in Australia, ha rivelato che l'anno scorso si trovava in Irlanda per lavoro. In un momento di pausa stava bevendo una pinta con alcuni amici fuori da un pub a Dalkey quando è passata una donna.

"Era infagottata in un giubbotto chiuso fino alla nuca, la testa china coperta da una sciarpa". Uno dei conoscenti di Crowe è balzato in piedi, ha inseguito la donna e dopo averla raggiunta i due si sono abbracciati prima che gli facessero cenno di avvicinarsi. "Là sotto i lampioni con la nebbia che gelava il fiato ho incontrato Sinéad. Mi ha guardato negli occhi e ha pronunciato con dolcezza disarmante, 'Oh, sei tu Russell'", ha scritto Crowe.

L'attore ha detto che O'Connor si è poi unita a lui e ai suoi amici a un tavolo mentre si impegnavano in una "conversazione senza barriere", che includeva discussioni su una recente ondata di caldo a Dublino, la politica locale e americana, la lotta in corso per il riconoscimento indigeno, i suoi ricordi di Nuova Zelanda, fede, musica, film e il fratello di lei.

"Ho avuto l'opportunità di dirle che era la mia eroina", ha scritto Crowe. "Dopo aver bevuto la seconda pinta si è alzata, ci ha abbracciati tutti e si è allontanata velocemente verso i lampioni offuscati dalla nebbia. Noi quattro siamo rimasti lì seduti pensando la stessa cosa. Che donna straordinaria".