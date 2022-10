Simu Liu sarà il protagonista della serie Seven Wonders

L'attore Simu Liu sarà coinvolto come produttore e protagonista della serie Seven Wonders, tratta dall'omonimo libro.

Simu Liu sarà il protagonista di Seven Wonders, una nuova serie che verrà prodotta per Prime Video.

Il progetto sarà un adattamento del romanzo scritto da Ben Mezrich e la star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli avrà inoltre il ruolo di produttore del progetto.

Seven Wonders avrà una sceneggiatura firmata da Adam Cozad (La leggenda di Tarzan) e verrà diretta da Justin Lin (S.W.A.T.).

Al centro della trama ci sarà il Dottor Nate Grady (Simu Liu), un avventuriero esperto in botanica che unisce le forze con Sloane Seydoux, famoso per la sua capacità di risolvere i problemi e attivo a livello internazionale. I due affronteranno una corsa senza fiato per risolvere un antico mistero legato alle Sette Meraviglie del Mondo.

L'idea di Seven Wonders è nata ed è stata sviluppata da Flynn e Mezrich, che hanno poi realizzato il libro.

Simu Liu, recentemente, ha recitato nel film Arthur the King accanto a Mark Wahlberg e dovrebbe ritornare nel Marvel Cinematic Universe in occasione del sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.