Simu Liu ringrazia l'ex capo per averlo licenziato: "Devo la mia vita al suo gesto"

Simu Liu ha ufficialmente ringraziato il suo ex capo per averlo licenziato dal suo vecchio lavoro, esattamente 10 anni fa, permettendogli di 'iniziare a costruire la sua nuova vita'.

Simu Liu deve la sua carriera di attore al licenziamento, verificatosi esattamente 10 anni fa, da quello che credeva sarebbe stato il lavoro dei suoi sogni: la star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha recentemente ringraziato il suo ex capo per averlo licenziato dal suo precedente lavoro "salvandogli la vita".

Attraverso il post di Instagram, Liu ha raccontato: "Ricordo che mi trovavo nell'ufficio del mio socio presso Deloitte e che mi fu detto che ero stato licenziato con effetto immediato. Una signora delle risorse umane e una guardia di sicurezza mi scortarono fuori. Nessuno mi offrì una parola di incoraggiamento, respinsi le lacrime, l'umiliazione, afferrai le mie cose e non mi guardai più indietro".

"Dieci anni fa pensavo che la mia vita fosse finita. Avevo sprecato un'infinità di tempo e denaro che la mia famiglia aveva investito su di me. Anni di scuola cercando di essere all'altezza delle aspettative dei miei genitori. Tutto è crollato in un attimo", ha continuato la star.

"Devo la mia vita a quel licenziamento, era una carriera che odiavo", ha concluso Simu Liu. "A Paul Gibbon e agli uffici di Deloitte Toronto: sinceramente, onestamente, GRAZIE. Avete fatto per me quello che non ho mai avuto il coraggio di fare io stesso, avete distrutto una vita che stavo costruendo per qualcun altro, in modo che potessi finalmente iniziare a costruire la mia."