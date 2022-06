Simu Liu: le riprese sul set di Barbie e il motivo per cui ha deciso di depilarsi

Nel corso della sua partecipazione a The Late Show With Stephen Colbert, Simu Liu ha parlato della sua esperienza sul set di Barbie e ha spiegato il motivo per cui ha scelto di fare la ceretta alle gambe.

Come riportato da Cinema Blend, gli ultimi due anni sono stati straordinari per Simu Liu, attualmente impegnato nelle riprese di Barbie, nuovo progetto alla regia di Greta Gerwig. Per il suo ruolo nel film, l'attore ha deciso di depilarsi alle gambe facendo la ceretta. Liu ha spiegato il motivo alla base di questa sua scelta: "Mi hanno dato la possibilità di scegliere quasi subito. Mi hanno detto: 'Prima di tutto, le bambole non hanno peli sulle gambe. Dovrai risolvere questo problema, e puoi raderti o fare la ceretta'. E io ho scelto di toglierli con la ceretta, perché voglio essere un alleato sul set. Voglio essere un alleato di tutti coloro che si fanno la ceretta regolarmente. Voglio sapere, e voglio che lo sappiate anche voi, che ora sento il vostro dolore".

Colbert ha, poi, chiesto a Liu se la ceretta si sia limitata alle gambe o abbia intaccato altre parti del corpo. L'attore ha risposto: "No, non è quel genere di film".

A interpretare il ruolo di Barbie sarà Margot Robbie; il protagonista maschile, invece, sarà Ryan Gosling, nel ruolo di Ken. Il cast comprende anche i nomi di Will Ferrell, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera e Rhea Perlman.

Barbie sarà distribuito il 21 luglio 2023; il film Warner si scontrerà con Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan e prodotto da Universal, che uscirà in sala lo stesso giorno.