Simon West torna al cinema con Fortitude, un nuovo film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale

Simon West, noto per aver diretto successi come Con Air e Lara Croft: Tomb Raider, si prepara a tornare dietro la macchina da presa per Fortitude, un nuovo film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. L'opera, che unisce azione e spionaggio, è prodotta da Simon Afram per Lear Rex.

Le riprese principali sono previste per l'estate a Londra. West, che ha già firmato la regia di titoli come I mercenari 2 e Bride Hard, lavorerà su una sceneggiatura scritta dallo stesso Afram. Il casting è attualmente in fase di definizione.

Un thriller basato su eventi storici reali

Fortitude si ispira a una storia vera e racconta le missioni di un gruppo di agenti dei servizi segreti britannici che, attraverso sofisticate operazioni di disinformazione, riuscirono a trarre in inganno l'alto comando nazista, contribuendo a cambiare le sorti del conflitto.

Simon West sul set del suo Professione assassino - The Mechanic

Il film beneficia della consulenza storica di Joshua Levine (Dunkirk, Blitz), e si concentra sulle figure chiave di Dudley Clarke e Thomas Argyll "Tar" Robertson, due ufficiali dell'intelligence militare che misero in atto un ambizioso piano di inganno, fatto di eserciti fantasma, equipaggiamento militare fittizio e doppiogiochisti. Tra questi anche Dusko Popov, agente jugoslavo il cui stile di vita e operato ispirarono la creazione del personaggio di James Bond.

Il progetto è prodotto da Afram insieme a Georgette Turner (Animali Fantastici), Reza Roohi (ATL Hustle) ed Edward Kahl (Queen of Manhattan). Tra i produttori esecutivi figurano Bianca Goodloe (Mission: Impossible 2) e David Scaramanga. L'assistenza legale è curata da Bianca Goodloe Esq., dello studio Goodloe Law.

"Fortitude celebra l'ingegno umano, la creatività e la determinazione nei momenti più critici della storia", ha commentato West. "Quando le armi non bastavano più, fu l'immaginazione a fare la differenza. Sono entusiasta di raccontare questa pagina poco nota ma fondamentale della Seconda Guerra Mondiale".