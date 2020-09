Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus dopo l'incontro con Briatore

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus: l'ex Presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e di Mediaset, si è sottoposto ad un tampone dopo che alcuni giorni fa aveva incontrato Flavio Briatore, anche lui risultato positivo. Le attuali condizioni di salute di Berlusconi sarebbero buone: "è asintomatico e si trova in isolamento a casa sua, ad Arcore" ha spiegato il suo medico personale, Alberto Zangrillo.

Silvio Berlusconi nel 2013

Attraverso il suo ufficio stampa, Silvio Berlusconi ha fatto sapere che "Continuerà a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. In ogni caso continuerà a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, in tv e sui social." Un impegno che lo stesso Cavaliere ha confermato durante un collegamento con il Movimento Azzurro Donne: "Purtroppo mi è successo anche questo, ma continuerò la mia battaglia."

Agli inizi di agosto Silvio Berlusconi era stato in Sardegna per incontrare i vertici del partito e il 12 agosto, incautamente, il Cavaliere aveva incontrato Flavio Briatore, che a sua volta è stato ricoverato al San Raffaele per Covid e poi dimesso nei giorni seguenti. "Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico Presidente a cui voglio tanto bene" - aveva detto Briatore in un video su Instagram postato in occasione di questo incontro, e poi aveva aggiunto "Lo trovo in grande forma, bravo Silvio!" Nelle ultime settimane Briatore è stato fortemente criticato per aver tenuto aperto il suo locale, il Billionaire, senza il benché minimo rispetto delle regole base anti-Covid.

Negli ultimi minuti a Silvio Berlusconi sono arrivate numerose manifestazioni d'affetto da Giorgia Meloni così come da Zingaretti e Salvini. "I migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo." - scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter.

"Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici." - ha scritto Nicola Zingaretti, che all'inizio dell'emergenza sanitaria fu uno dei primi positivi al Coronavirus - "Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!"

"Il Presidente Silvio Berlusconi anche in queste circostanze si dimostra il gigante che conosciamo: ha appena parlato in collegamento ad un evento di #AzzurroDonne." - cinquetta Mariastella Gelmini "E chi lo ferma? Fieri e orgogliosi per l'esempio che ci dà, continuerà campagna elettorale e a battersi per il Paese."

Auguri affettuosi di pronta guarigione sono arrivati anche da Matteo Salvini, Matteo Renzi, Luigi Di Maio