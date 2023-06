Silvio Berlusconi: i funerali in Tv e le variazioni della programmazione Rai e Mediaset

Oggi si celebrano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ecco come vederli in TV, sia la Rai che Mediaset copriranno la cerimonia funebre. Durante la giornata ci saranno variazioni ai palinsesti tradizionali, di seguito quelle segnalate dalle reti.

Diretta Funerali Silvio Berlusconi:

Alle 15:00 inizieranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano, la cerimonia sarà officiata da Monsignor Mario Delpini. Mediaset fornirà, gratuitamente, il segnale della diretta dall'interno del Duomo. "In occasione dei funerali saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell'ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sarà quindi consentito l'accesso nella cattedrale ai giornalisti, in modo limitato in base ai posti disponibili, ma non alle telecamere che potranno allestire una postazione all'esterno del Duomo", hanno informato le agenzie.

Il Tg1, dalle 14:00 alle 17:00, trasmetterà i funerali in diretta su Rai 1. Canale 5 manderà in onda la cerimonia funebre in simulcast con le altre reti Mediaset con lo Speciale Tg5 dalle 13:30 alle 18:20,

Programmazione speciale Rai:

Rai 1: Tgunomattina su Rai 1 andrà avanti ad oltranza, Unomattina non andrà in onda. Nel pomeriggio Oggi è un Altro Giorno e Sei Sorelle slitteranno a domani per la concomitanza con i funerali di Silvio Berlusconi.

In serata Techetechetè non andrà in onda per lasciare spazio ad un nuovo speciale di Porta a Porta - L'addio a Berlusconi. Subito dopo ci sarà Mixer - Vent'Anni di Televisione: Faccia a Faccia con Silvio Berlusconi.

Programmazione speciale Mediaset:

Canale 5: Si allunga fino alle 13:00 Mattino Cinque News - Speciale. Alle 13:00 inizierà la lunga diretta dedicata ai funerali di Silvio Berlusconi in simulcast con le altre reti Mediaset.

In prima serata, dalle ore 20.30, la linea torna al Tg5 con un nuovo speciale condotto da Cesara Buonamici che sostituisce gli episodi della serie New Amsterdam.

Italia 1: Come nei due giorni precedenti, trasmetterà episodi di Una Mamma per Amica e Supergirl.

In prima serata manderà in onda C'è solo un presidente, documentario dedicato all'epopea di Silvio Berlusconi ne mondo del calcio.

Rete 4:. Al termine dei funerali di Silvio Berlusconi la rete manderà in onda lo Speciale Tg4 dalle 18:20 alle 20:00.