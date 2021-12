Silvia Toffanin risponde a Delia Duran su Alex Belli e Soleil Sorge: “gli artisti sono altri”

Alex Belli e Soleil Sorge non si posso chiamare artisti: a dare voce al pensiero degli italiani è stata Silvia Toffanin. Durante la puntata di domenica 19 dicembre di Verissimo, la conduttrice ha zittito Delia Duran che stava definendo 'chimica artistica' quella nata al Grande Fratello 6 Vip tra suo marito e l'influencer.

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge all'interno della casa più spiata d'Italia è stato uno dei leitmotiv della prima parte del Grande Fratello Vip 6. Alex, marito di Delia, nel programma ha avuto una relazione con Soleil. L'attore amava definire questo rapporto una 'chimica artistica', la storia è durata fino alla puntata del 13 dicembre, quando l'interprete di CentoVetrine e stato squalificato dal reality per aver abbracciato la moglie, senza rispettare la distanza di sicurezza imposta dalle norme sanitarie.

Pochi spettatori hanno creduto che il rapporto nato tra Alex e Soleil fosse genuino, i tre vertici del triangolo sono apparsi complici e protagonisti di una sceneggiatura scritta anche abbastanza male. Durante l'intervista a Verissimo, Delia Duran è tornata a parlare della 'chimica artistica' nata tra Alex e Soleil, giustificando il tradimento del marito "so che è un uomo e può anche sbagliare. So che per tre mesi ha vissuto in una bolla e non è riuscito a contenersi e non mi ha portato rispetto, lui questo lo sa" ha detto Delia, aggiungendo "è normale che nell'alchimia artistica due artisti possano amare in modo diverso".

Arrivati a questo punto dell'intervista Silvia Toffanin, come si può vedere nella clip estratta dallo show pomeridiano, non ha resistito e in maniera pacata ma decisa ha affermato: "No no, due artisti no, scusami gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri", la reazione della conduttrice e il boato da stadio del pubblico presente hanno spiazzato i due protagonisti di questa storia. Silvia poi ha chiesto "Forse eravate tutti d'accordo?" e Delia "no, io sono dimagrita dieci chili", risposta secca a cui il pubblico continua a non credere.