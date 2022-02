Silvia Mazzieri di Doc - nelle tue mani e Yari Gugliucci in attesa del loro primo figlio (FOTO)

Silvia Mazzieri, l'attrice protagonista di Doc - nelle tue mani, e Yari Gugliucci hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio attraverso Instagram.

Silvia Mazzieri, principalmente nota per il suo ruolo nella fiction DOC - Nelle tue mani, nella quale interpreta il personaggio di Alba, ha scelto Instagram per pubblicare una foto al fine di annunciare di essere in attesa del suo primo figlio con Yari Gugliucci.

"Il mio regalo più grande, Voi", ha aggiunto la Mazzieri nella didascalia rendendo l'annuncio ufficiale e scaldando i cuori dei suoi 158mila followers: inutile dire che il post è stato accolto con migliaia di like e commenti, tra i quali si staglia quello di Luca Argentero, collega dell'attrice sul set di Doc - Nelle tue mani.

La star televisiva, durante un'intervista pubblicata qualche tempo fa su Vanity Fair, aveva detto di aver sempre creduto nel destino: "Quando c'erano le recite a scuola scappavo perché ero molto timida e ci stavo male. Ho fatto Miss Italia solo perché mi hanno iscritto i miei e mio fratello: in fondo penso che sia tutto scritto da qualche parte, così mi sono semplicemente fatta trascinare dagli eventi."

Sembra che Silvia Mazzieri e il compagno abbiano deciso, almeno per adesso, di non rivelare ulteriori dettagli relativi al loro primo figlio, né sul sesso, né sul nome, né sulla data di nascita prevista: come sappiamo lei e Yari Gugliucci sono molto riservati ma i fan dell'attrice, curiosi e impazienti, hanno commentato la foto dicendo di voler conoscere il nome del loro bambino.