Silk: le riprese della serie Marvel inizieranno nel mese di agosto?

Silk, la serie live-action prodotta da Sony tratta dai fumetti della Marvel, dovrebbe essere prodotta per Amazon Prime e le riprese sembra inizieranno in agosto.

L'indiscrezione emerge da un articolo di Discussing Film in cui si spiega che l'obiettivo potrebbe essere quello di puntare a un debutto sugli schermi all'inizio del 2022.

Lo show Marvel racconterà la storia di Cindy Moon, descritta come una protagonista di età compresa tra i 19 e i 29 anni e di origine coreana-americana, che, per la prima volta, si ritrova a vivere da sola. Nonostante non abbia esperienze nel campo della lotta al crimine, Cindy sostiene di amare la sensazione che prova lottando contro i criminali, potendo così liberarsi delle proprie frustrazioni, ed è una grande fan della cultura pop degli anni '80 e '90. La giovane fatica inoltre a trovare la propria identità, ma cerca di concentrarsi sulla sua famiglia, sugli amici e sulle relazioni.

Sang Kyu Kim (The Walking Dead) avrà l'incarico di showrunner e farà parte del team di produttori della serie. I produttori Phil Lord e Chris Miller sembrano abbiano incontrato l'attrice Adeline Rudolph che potrebbe quindi essere la protagonista del progetto, anche se per ora non c'è alcuna conferma.