Sigourney Weaver e Margaret Qualley star di My Salinger Year

Sigourney Weaver e Margaret Qualley saranno le protagoniste del film My Salinger Year, tratto dal romanzo scritto da Joanna Rakoff che verrà diretto dal canadese Philippe Falardeau.

Tanja Meissener, a capo delle vendite di Memento, ha dichiarato che il progetto proporrà un mix di elementi irresistibili ed emozionanti che daranno vita a un risultato simile a Il Diavolo veste Prada, ma ambientato nel mondo della letteratura.

Le riprese inizieranno a Montreal e a New York in primavera e nel team dei produttori ci saranno Luc Déry e Kim McCraw, già coinvolti in progetti di successo come Enemy diretto da Denis Villeneuve e Monsieur Lazhar di Falardeau.

La sceneggiatura sarà firmata da Falardeau e la trama è ambientata nella città di New York negli anni Novanta. La protagonista è Joanna (Qualley) che abbandona gli studi per inseguire il suo sogno di diventare una scrittrice, venendo assunta come assistente di Margaret (Weaver), l'agente stoica e vecchio stile di J.D. Salinger. La ragazza deve gestire una vita divisa tra la povertà e un mondo glamour, vivendo in un appartamento di Brooklyn insieme al suo fidanzato socialista. Joanna deve occuparsi delle lettere inviate a Salinger, iniziando brevemente a personalizzare le risposte inviate ai mittenti, scoprendo la propria voce.

Falardeau ha raccontato: "Dopo aver diretto sette film con protagonisti quasi esclusivamente uomini, non vedevo l'ora di cambiare la situazione e raccontare una storia dalla prospettiva femminile. Ora potrò farlo con l'aiuto di due attrici di talento che daranno vita a un'eccittante coppia".