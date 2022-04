Sienna Miller ammette di aver allagato l'appartamento di David Bowie a New York: "Non gli piacevo molto!"

Sienna Miller ha ammesso di aver allagato l'appartamento di David Bowie a New York, confessando che, con tutta probabilità, non è mai piaciuta molto al cantante di Heroes.

Sienna Miller ha raccontato un aneddoto relativo al leggendario David Bowie durante l'ultimo episodio del The Drew Barrymore Show: l'attrice 40enne ha ammesso che sua madre ha lavorato come assistente di Bowie anni fa e, che nonostante non abbia mai incontrato l'iconica rock star, è riuscita comunque ad avere un certo impatto sul cantante di Space Oddity.

La Miller ha ricordato di aver vissuto nello stesso edificio di Bowie all'inizio della sua carriera e di aver organizzato una festa durante la quale il suo bagno si è allagato, cosa che di conseguenza ha comportato l'allagamento dell'appartamento di Bowie.

"Bowie è il numero uno di tutti. Non credo che ci sarà mai un essere umano più figo, migliore, più talentuoso e originale. È strepitoso il modo in cui ha avuto un grande impatto su così tante generazioni... purtroppo non l'ho mai incontrato", ha dichiarato l'attrice.

"Ma ho fatto una festa di Halloween nel mio appartamento una volta, qualcuno ha allagato il bagno e, di conseguenza, l'acqua è arrivata anche nell'appartamento di David." ha concluso Sienna Miller. "Mi sa che non gli piacevo molto anche se mia madre mi disse che era stato molto gentile a proposito dell'incidente."