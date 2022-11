Shuggie Bain: il bestseller di Douglas Stuart diventa una serie tv per BBC e A24

La BBC e la A24 hanno confermato che stanno lavorando a una serie tv derivante dal romanzo, vincitore del Booker Price 2020, Shuggie Bain, firmato da Douglas Stuart. L'ufficialità di questo progetto è stata riportata da Deadline, rivelando nel dettaglio che A24 produrrà la serie per BBC One.

BBC logo

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di una serie tv basata su Shaggie Bain, dato che lo stesso sito aveva già accennato al progetto nel dicembre 2020, con il coinvolgimento di Scott Free Productions e l'ipotesi di trovare Stephen Daldry sulla sedia da regista.

In base a quello che sappiamo fino ad ora sul romanzo, di natura autobiografica, è che la storia si basa sull'infanzia di Douglas Stuart stesso nella Glasgow dell'era Tatcher: "Sono profondamente grato alla BBC e alla A24 per la fiducia riposta in Shuggie Bain", ha detto l'autore parlando dell'adattamento "Sono entusiasta di portare la famiglia Bain sullo schermo e di espandere il mio romanzo aggiungendo, magari, nuovi fili alla storia, così da esplorare le difficoltà e le lotte, nonché la compassione, l'umorismo e la resilienza che sono così centrali nello spirito scozzese di quel tempo e di oggi".

Per adesso, tuttavia, sappiamo solamente che Stuart sta lavorando alla sceneggiatura e che le riprese di questa serie tv si svolgeranno in Scozia, ma vi terremo aggiornati.