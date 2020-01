È morto Shozo Uehara, sceneggiatore di Goldrake e Capitan Harlock

Lo sceneggiatore Shozo Uehara è morto il 2 gennaio all'età di 82 anni, dopo una lunga malattia che lo aveva colpito da tempo, ma ha lasciato una grande eredità nel mondo degli anime giapponesi, firmando la sceneggiatura di cult come Goldrake, Capitan Harlock e Ken il Guerriero.

La notizia della scomparsa è stata data dai familiari di Shozo Uehara dopo i funerali, che si sono tenuti a Okinawa in Giappone, luogo di nascita dello sceneggiatore, nato lì nel 1937. La sua carriera iniziò nel 1965, quando cominciò a lavorare per la Tsuburaya Productions, in particolare alle serie tv Tokusatsu Ultraseven e Kaettekita Ultraman.

In seguito Shozo Uehara lavorò per vari studi realizzando diverse sceneggiature, come Himitsu Sentai Gorenger e Kamen Rider Black di Shōtarō Ishinomori, oltre a episodi di Japanese Spider-Man. Dagli inizi degli anni '70, poi, comincia la sua collaborazione con la Toei Animation, grazie alla quale crea alcuni dei più popolari anime di tutti i tempi: Getter Robot, Goldrake e Gaiking. Ma il suo vero capolavoro, ricordato nei decenni dai fan, è Capitan Harlock, per il quale ha sceneggiato i primi 20 episodi della serie.