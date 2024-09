Shout It Out Loud: un regista alle trattative finali per dirigere il biopic sui Kiss

S'intitolerà Shout It Out Loud il film biografico che racconterà la storia della celebre rock band dei Kiss. prodotto STX Entertainment, che sarebbe in trattative con Lionsgate per la distribuzione del film su scala globale.

Al momento non ci sono ancora dettagli importanti su come il film inquadrerà il lungo percorso musicale dei Kiss. L'ultima versione della sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke, basandosi su uno script precedente di Ole Sanders, coinvolto nel primo progetto, poi tramontato, targato Netflix.

Il nome del regista

Come riporta Deadline nelle ultime ore, McG sarebbe il regista che si troverebbe attualmente nelle fasi finali delle trattative per dirigere il film su Gene Simmons, Paul Stanley e il resto della famosa band americana che figurerà tra i produttori.

McG sul set de Una spia non basta

Ad accordo concluso, McG dovrebbe co-produrre il film insieme a Mary Viola di Wonderland. Il regista sarebbe intenzionato ad iniziare le riprese nel secondo trimestre del 2025 e il casting sarebbe già in corso. Band iconica con radici nell'hard rock, heavy metal e influenze glam rock, i Kiss si formarono a New York da Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss nel 1973.

Caratteristica principale della band è il trucco facciale in stile kabuki e gli spettacolari show pieni di effetti pirotecnici. Il successo arrivò nel 1975 con l'album Alive! nel quale è incluso l'inno Rock and Roll All Nite. I loro album di maggior successo sono Destroyer, Love Gunn, Alive II e Dynasty, che produssero hit come Beth, Detroit Rock City e I Was Made for Lovin' You.

Frehely e Criss abbandonarono la band decenni fa, lasciando soltanto Gene Simmons e Paul Stanley come membri originali. Nel 2014 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2019 hanno partecipato ad un tour d'addio intitolato End of the Road della durata di due anni.