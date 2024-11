Shiver: il film tratto dal libro di Maggie Stiefvater avrà come star Maddie Ziegler e Levi Miller

Saranno Maddie Ziegler e Levi Miller i protagonisti del film Shiver, tratto dal romanzo scritto da Maggie Stiefvater.

Il progetto sarà diretto da Claire McCarthy (Ophelia), che ha sostituito Andy Fickman dietro la macchina da presa.

Cosa racconterà Shiver

Le riprese sono attualmente in corso nella città di Vancouver, in Canada. Al centro della trama di Shiver ci sarà la giovane Grace che viene attaccata da un branco di lupi quando è una bambina. Una delle creature, tuttavia, la salva e forma con lei un legame inspiegabile.

Anni dopo la ragazza incontra un giovane chiamato Sam con gli stessi occhi gialli del lupo e si sente immediatamente in connessione con lui, iniziando una storia d'amore. Shiver proporrà poi eventi sovrannaturali, scomparse misteriose e situazioni che riveleranno a Grace la vera natura di Sam e il suo legame con i lupi mentre il giovane deve lottare per mantenere la sua umanità.

Shiver ha trascorso ben 40 settimane nella classifica dei bestseller del The New York Times. La sceneggiatura sarà firmata da McCarthy e Jett Tattersall.

I due protagonisti del progetto

Maddie Ziegler ha fatto recentemente parte del cast di My Old Ass, film con star Aubrey Plaza e Megan Park, ed è impegnata nella produzione del thriller Ballerina Overdrive.

Levi Miller, invece, ha recitato nel reboot di Witch Mountain e fa parte degli interpreti di Kraven il Cacciatore, con star Aaron Taylor-Johnson, in arrivo nei cinema a dicembre. Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo.

Tra gli interpreti spazio a Fred Hechinger nel ruolo Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre il ruolo di Russell Crowe nei panni del padre del protagonista.