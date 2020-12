Shia LaBeouf era stato considerato dai Marvel Studios per un ruolo in un film?

Shia LaBeouf sta attraversando tempi decisamente difficoltosi. Prima della vicenda giudiziaria che lo sta vedendo protagonista insieme a FKA Twigs, però, a quanto pare, l'attore era stato considerato dai Marvel Studios per un ruolo nel loro universo cinematografico condiviso.

Meglio noto per il franchise di Transformers, LaBeouf è reduce dall'ottimo successo di Honey Boy, incentrato sulla sua vita da adolescente e sui suoi rapporti con il padre. Poco tempo fa, però, il periodo positivo per LaBeouf si è bruscamente interrotto a causa della denuncia subita da FKA Twigs, la sua ex-ragazza che lo ha accusato di comportamenti violenti sul versante fisico e psicologico.

Prima che la vicenda venisse alla luce e sulla base di un report di Variety, Shia LaBeouf era stato considerato dai Marvel Studios per un ruolo nel loro universo cinematografico condiviso. Sulla base di quanto riportato, Kevin Feige e gli executive Marvel sarebbero rimasti impressionati dall'interpretazione di LaBeouf in Honey Boy. Venuta a galla la diatriba legale con FKA Twigs, però, i rappresentanti dei Marvel Studios hanno deciso di evitare qualsiasi contatto con l'interprete e di fissare appuntamenti con i suoi agenti.

Come riportato da Screen Rant, negli ultimi anni, i Marvel Studios sono diventati celebri non soltanto per aver dato vita all'universo condiviso di maggiore successo di sempre ma anche per aver portato a termine una serie di scommesse attoriali decisamente sorprendenti. Considerando il successo di critica e di pubblico cui è andato incontro Honey Boy, la notizia dell'interessamento di Feige verso Shia LaBeouf non giunge inaspettata. Certo, c'è da dire che LaBeouf non sembrerebbe proprio adatto ai cinecomics, a maggior ragione in un periodo del genere, decisamente complesso in seguito alle accuse di violenze sessuali.

Certo, i Marvel Studios e Iron Man hanno redento il nome di Robert Downey Jr. che, però, a differenza di Shia LaBeouf, veniva soltanto da un passato legato alle dipendenze da droghe e agli abusi di alcool e non ad accuse sessuali. Quindi, sebbene nei primi anni 2000, Downey Jr. non fosse ancora una star di primo livello, sarebbe scorretto effettuare un paragone tra lui e Shia LaBeouf.