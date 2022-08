Shia LaBeouf confessa: "Ho tradito ogni donna con cui sono stato"

Shia LaBeouf ha recentemente rilasciato un'intervista, relativa alle accuse di abusi che sono state mosse contro di lui nel corso degli ultimi anni, durante la quale ha anche ammesso di "aver tradito ogni donna con cui è stato fidanzato".

Nel dicembre del 2020 l'ex fidanzata di LaBeouf, FKA twigs, lo ha citato in giudizio per abusi sessuali, percosse, aggressione e inflizione di stress emotivo. Shia in seguito ha negato di aver causato alcun tipo di "danno o lesione" alla cantante, dicendo che quest'ultima non aveva "diritto a nessun risarcimento".

In una nuova intervista con Jon Bernthal, LaBeouf ha detto alla star di The Walking Dead: "Ho fatto molte cazzate. Ho ferito molte persone e ne sono pienamente consapevole. E sarò in debito con tutte le persone a cui ho fatto del male per il resto della mia vita".

"Ho una lunga lista di persone con cui devo fare ammenda. Ero un essere umano in cerca di piacere fisico, ero estremamente egoista, egocentrico, disonesto, sconsiderato e timoroso.", ha continuato Shia LaBeouf, ammettendo anche di aver "tradito ogni donna con cui sia mai stato"