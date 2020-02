Sherlock Lab: Giancarlo De Cataldo ospite del laboratorio di cinema di Napoli

Nuovo appuntamento con lo Sherlock Lab, il laboratorio di scrittura e di cinema di Napoli: mercoledì 12 febbraio Giancarlo De Cataldo sarà ospite presso gli spazi della Libreria Mondadori di Vomero Rione Alto, in cui si terrà il nuovo seminario.

Magistrato, scrittore e drammaturgo, Giancarlo De Cataldo è ricordato ed amato da tanti per il suo Romanzo criminale ma la ponderata ricchezza dei suoi interessi e produzioni animerà il primo di una serie di Ritratti in giallo organizzati dalla Libreria Mondadori Rione Alto di Fabio Rocco e dal Laboratorio di Cinema & Scrittura Mystery "Sherlock Lab", a cura di Giuseppe Cozzolino.

Una foto di Giancarlo De Cataldo

L'appuntamento è previsto mercoledì 12 Febbraio presso gli spazi della Libreria Mondadori Rione Alto (via Onofrio Fragnito 64) alle 17,30. Per l'occasione Cataldo racconterà i suoi ultimi lavori - il giallo storico Quasi per caso, edito da Mondadori, ed il noir Alba Nera per Rizzoli - ed il suo personale approccio al concetto di giallo e mistero. Ospite Speciale dell'evento sarà Maurizio De Giovanni (I Bastardi di Pizzafalcone).

Giancarlo De Cataldo è Giudice di Corte d'Assise a Roma, città nella quale vive dal 1974. Scrittore, traduttore, autore di testi teatrali e sceneggiature televisive, ha pubblicato come autore diversi libri, per lo più di genere giallo. Collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Nuovo, Paese Sera e Hot!. Il suoi libri più celebri sono Romanzo criminale (2002), dal quale è stato tratto un film, diretto da Michele Placido, e una serie televisiva, diretta da Stefano Sollima, e Suburra (2013) con l'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima e nel 2017 l'omonima serie televisiva prodotta da Netflix e diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi.