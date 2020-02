Sherlock Lab: il caso Gomorra nel nuovo appuntamento di Napoli

Nuovo appuntamento con lo Sherlock Lab, il laboratorio di scrittura e di cinema di Napoli: venerdì 21 febbraio si parlerà del caso Gomorra, dal libro al film alla serie tv, tutto questo presso gli spazi della Libreria Mondadori di Vomero Rione Alto, in cui si terrà il nuovo seminario.

Lo spettacolo teatrale di Ivan Castiglione e Mario Gelardi, il film di Garrone, la serie prodotta da Sky e diretta, fra gli altri, da Stefano Sollima: il bestseller internazionale firmato da Roberto Saviano ha assunto le connotazioni di un vero e proprio media franchise. Venerdì 21 Febbraio alle 17.30 si terrà il quarto appuntamento con il nuovo laboratorio di cinema e scrittura Sherlock Lab in compagnia del critico Valerio Caprara (Il mattino, Cinematografo Rai1) e dell'attore Ernesto Mahieux (L'imbalsamatore, Gomorra al teatro), che analizzeranno le origini e gli sviluppi del fenomeno Gomorra, attraverso video, focus critici e brani recitati dal vivo.

Sherlock Lab è un laboratorio di scrittura mystery con elementi di cinema e fumetto, ideato da Giuseppe Cozzolino in onore del più celebre detective letterario, ideato da Sir Arthur Conan Doyle (e immortalato da oltre un secolo da cinema e televisione), e strutturato in otto conferenze mensili - da novembre 2019 a giugno 2020 - finalizzate a fornire input e consigli pratici per la scrittura di racconti, soggetti e sceneggiature "in giallo". Le attività si svolgeranno presso gli spazi della libreria Mondadori Rione Alto di Napoli (Via Onofrio Fragnito 64). Un progetto finalizzato a fondare una community di cultori del genere, con momenti di piacevole interazione sui temi del divertentismo letterario e multimediale.