Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A.: un esperimento mostruoso nella clip esclusiva del nuovo film

Shaun e il suo gregge si preparano a un Halloween fuori controllo tra pozioni misteriose, creature mostruose e imprevisti nel nuovo film targato Aardman, al cinema dal 28 ottobre con Lucky Red e in anteprima a Lucca 2026

Shaun è pronto a combinare nuovi guai in Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film d'animazione targato Aardman che porta l'ovino più famoso di grande e piccolo schermo in un'avventura a tema Halloween tra esperimenti fuori controllo, creature mostruose e situazioni esilaranti.

In esclusiva, vi mostriamo una clip tratta dal lungometraggio, che arriverà nelle sale italiane il 28 ottobre, distribuito da Lucky Red, e avrà la sua prima nazionale al Lucca Comics & Games 2026.

La clip esclusiva: una pozione mostruosa e un piano da salvare

Come in ogni buona storia che si rispetti nella notte delle streghe, Shaun è alle prese con una pozione dall'aspetto inquietante, che l'intraprendente pecora spera di utilizzare per impedire a una barca di prendere il largo. Ma il risultato non è quello sperato e il piano rischia di fallire. A intervenire sono allora le altre pecore, che si affidano a travestimenti e stratagemmi per distrarre l'equipaggio e aiutare Shaun a portare a termine la sua missione.

La scena racchiude alcuni degli ingredienti più riconoscibili dell'universo Aardman: comicità visiva, situazioni paradossali e personaggi capaci di trasformare anche un imprevisto in un'avventura. La pozione misteriosa si inserisce perfettamente nell'atmosfera di Operazione Z.U.C.C.A., che porta Shaun e i suoi amici alle prese con un Halloween più movimentato e spaventoso del solito.

La trama di Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A.

Locandina di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A.

Alla fattoria di Mossy Bottom fervono i preparativi per Halloween. Shaun e il resto del gregge hanno coltivato un magnifico campo di zucche per celebrare al meglio la festa, ma un incidente finisce per distruggere il raccolto. Di fronte alla delusione di Timmy, particolarmente affezionato alle zucche, Shaun decide di trovare una soluzione a tutti i costi. Dopo essersi imbattuta in un vecchio libro di scienze, Shaun escogita un piano per accelerare la crescita delle zucche e rimediare al disastro. Si improvvisa così scienziato pazzo e prepara una pozione che dovrebbe consentire di ottenere un nuovo raccolto in tempi record. Qualcosa, però, va storto: una parte del composto finisce su un personaggio che sta cercando di far ricrescere i propri capelli e dà origine a una creatura gigantesca e pelosa, la Bestia.

Per Shaun e i suoi amici comincia una corsa contro il tempo. Tra esperimenti incontrollabili, contrattempi e situazioni sempre più complicate, il gregge dovrà trovare il modo di fermare la creatura e salvare la festa di Halloween. Questa volta, però, l'ingegno di Shaun potrebbe non bastare: per risolvere il problema, il protagonista dovrà imparare a fidarsi anche degli altri.

Un'avventura di Halloween tra horror e comicità

Diretto da Steve Cox e Matthew Walker, Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A. esplora per la prima volta il potenziale dell'immaginario horror attraverso gli occhi della celebre pecora. Il film gioca con mostri, esperimenti scientifici e atmosfere inquietanti, senza rinunciare all'umorismo e alla comicità fisica che hanno reso Aardman uno degli studi d'animazione più riconoscibili al mondo.

L'ispirazione arriva anche dai classici film di mostri e dall'horror britannico, reinterpretati in una chiave adatta a tutta la famiglia. La paura diventa così un'occasione per costruire gag e imprevisti, alternando momenti di suspense a trovate surreali. L'obiettivo è ampliare il mondo di Shaun senza tradirne lo spirito giocoso e ingegnoso.

Anche le ambientazioni contribuiscono a rendere questa avventura diversa dalle precedenti. La fattoria di Mossy Bottom si veste dei colori dell'autunno, mentre un vecchio mulino a vento abbandonato diventa il laboratorio improvvisato di Shaun. Luci verdi e viola, scenografie ricche di dettagli e atmosfere spettrali accompagnano la nuova impresa del protagonista, valorizzando il lavoro artigianale che caratterizza l'animazione in stop motion dello studio.

Il ritorno di Shaun al cinema

Shaun, Vita da Pecora - Il Film: pecore alle prese con la segnaletica in una scena del film

Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A. è il terzo lungometraggio dedicato al personaggio, dopo Shaun, Vita da Pecora - Il Film del 2015 e Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon Il Film del 2019. Se le precedenti avventure hanno portato Shaun fuori dalla fattoria e persino nello spazio, questa volta il protagonista dovrà affrontare una minaccia mostruosa proprio nel periodo più adatto per farlo.

Accanto alle gag e agli imprevisti, il film approfondisce anche il rapporto tra Shaun, Timmy e il resto del gregge. La nuova avventura mette alla prova la tendenza del protagonista a voler risolvere ogni problema da solo, ricordandogli quanto siano importanti la collaborazione e il sostegno della sua famiglia.

Il film arriva inoltre in un anno significativo per Aardman, che nel 2026 celebra cinquant'anni di attività. Una ricorrenza importante per lo studio britannico, che festeggia il traguardo con una nuova storia capace di unire sperimentazione visiva, umorismo e avventura.

Shaun, Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A. sarà al cinema in Italia dal 28 ottobre, distribuito da Lucky Red.